https://sputniknews.com.tr/20230304/iyi-parti-sozcusu-zorlu-aciklama-yapiyor-1067809511.html

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Görüşme iddiaları gerçek değildir

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Görüşme iddiaları gerçek değildir

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "Hem 10 büyükşehir belediye başkanları hem de Sayın Yavaş ile Sayın İmamoğlu'nun Sayın Meral Akşener'e bir ziyaret... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T17:41+0300

2023-03-04T17:41+0300

2023-03-04T17:56+0300

kürşad zorlu

iyi parti

meral akşener

politika

mansur yavaş

ekrem imamoğlu

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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada gündemde yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşeceği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.Zorlu "Görüşme iddialarını biz de basından duyduk. Böyle bir talep ne bizden ne de İmamoğlu ve Yavaş'tan gelmemiştir" dedi.

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kürşad zorlu, iyi parti, meral akşener, mansur yavaş, ekrem imamoğlu