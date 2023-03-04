https://sputniknews.com.tr/20230304/iyi-parti-genel-baskani-aksener-partisinin-belediye-baskanlariyla-bir-araya-geldi-1067799478.html

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu. 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T12:08+0300

2023-03-04T12:08+0300

2023-03-04T12:08+0300

politika

türkiye

meral akşener

iyi parti

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Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener'i, bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.Basın mensuplarının sorularını, "Sağ olun, teşekkür ederim." diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti.

https://sputniknews.com.tr/20230304/milliyet-yazari-sahin-aksener-masayi-dagitmasa-partisinin-dagilacagini-gordugu-icin-bu-adimi-atti-1067796078.html

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türkiye, meral akşener, iyi parti