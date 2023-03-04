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https://sputniknews.com.tr/20230304/iyi-parti-genel-baskani-aksener-partisinin-belediye-baskanlariyla-bir-araya-geldi-1067799478.html
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T12:08+0300
2023-03-04T12:08+0300
politika
türkiye
meral akşener
iyi parti
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Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener'i, bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.Basın mensuplarının sorularını, "Sağ olun, teşekkür ederim." diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti.
https://sputniknews.com.tr/20230304/milliyet-yazari-sahin-aksener-masayi-dagitmasa-partisinin-dagilacagini-gordugu-icin-bu-adimi-atti-1067796078.html
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türkiye, meral akşener, iyi parti
türkiye, meral akşener, iyi parti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi

12:08 04.03.2023
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu.
Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener'i, bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.
Basın mensuplarının sorularını, "Sağ olun, teşekkür ederim." diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti.
Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
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Milliyet yazarı Şahin: Akşener, Masa'yı dağıtmasa partisinin dağılacağını gördüğü için bu adımı attı
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