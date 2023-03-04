https://sputniknews.com.tr/20230304/iyi-parti-ankara-milletvekili-ayhan-altintas-partisinden-istifa-etti-1067814641.html
Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, İYİ Parti'den istifa etti
Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, İYİ Parti'den istifa etti
İYİ Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılmasının ardından Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş partisinden istifa ettiğini duyurdu. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T23:37+0300
2023-03-04T23:37+0300
2023-03-04T23:56+0300
türkiye
iyi parti
ayhan altıntaş
istifa
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İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, partisinden istifa ettiğini duyurdu.Twitter üzerinden açıklama yapan Altıntaş, şu ifadeleri kullandı:
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iyi parti, ayhan altıntaş, istifa
iyi parti, ayhan altıntaş, istifa
Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, İYİ Parti'den istifa etti
23:37 04.03.2023 (güncellendi: 23:56 04.03.2023) Abone ol
İYİ Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılmasının ardından Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Twitter üzerinden açıklama yapan Altıntaş, şu ifadeleri kullandı:
Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum.