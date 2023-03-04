https://sputniknews.com.tr/20230304/hatayin-iskenderun-ilcesinde-dogalgaz-akisi-saglanmaya-baslandi-1067791396.html
Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğalgaz akışı sağlanmaya başlandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğalgaz akışı sağlanmaya başlandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem sonrası doğalgaz akışında yaşanan sorunların giderildiği ve kentin tamamına gaz akışının sağlandığı bildirildi. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T01:42+0300
2023-03-04T01:42+0300
2023-03-04T01:42+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
doğalgaz
murat sefa demiryürek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067292492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f95dc5ae0b028b66570df6c736e28c92.jpg
İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem nedeniyle kesinti yapılan doğalgaz şebekesinde teknik kontrollerin tamamlandığını belirtti.Demiryürek açıklamasında, "Şehrin tamamına doğalgaz akışının sağlandığı bildirilmiştir. İlgili şirketin 444 4187 numaralı Çözüm Merkezi aranarak gaz açma talebinde bulunulması halinde doğal gaz kullanıma açılacaktır" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067292492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_effa2d2a3728eaed9dd120ffb5f6f396.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
doğalgaz, murat sefa demiryürek
doğalgaz, murat sefa demiryürek
Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğalgaz akışı sağlanmaya başlandı
Abone ol
Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem sonrası doğalgaz akışında yaşanan sorunların giderildiği ve kentin tamamına gaz akışının sağlandığı bildirildi.
İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem nedeniyle kesinti yapılan doğalgaz şebekesinde teknik kontrollerin tamamlandığını belirtti.
Demiryürek açıklamasında, "Şehrin tamamına doğalgaz akışının sağlandığı bildirilmiştir. İlgili şirketin 444 4187 numaralı Çözüm Merkezi aranarak gaz açma talebinde bulunulması halinde doğal gaz kullanıma açılacaktır" ifadelerini kullandı.