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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230304/hatayin-iskenderun-ilcesinde-dogalgaz-akisi-saglanmaya-baslandi-1067791396.html
Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğalgaz akışı sağlanmaya başlandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğalgaz akışı sağlanmaya başlandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem sonrası doğalgaz akışında yaşanan sorunların giderildiği ve kentin tamamına gaz akışının sağlandığı bildirildi. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T01:42+0300
2023-03-04T01:42+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
doğalgaz
murat sefa demiryürek
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İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem nedeniyle kesinti yapılan doğalgaz şebekesinde teknik kontrollerin tamamlandığını belirtti.Demiryürek açıklamasında, "Şehrin tamamına doğalgaz akışının sağlandığı bildirilmiştir. İlgili şirketin 444 4187 numaralı Çözüm Merkezi aranarak gaz açma talebinde bulunulması halinde doğal gaz kullanıma açılacaktır" ifadelerini kullandı.
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doğalgaz, murat sefa demiryürek
doğalgaz, murat sefa demiryürek

Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğalgaz akışı sağlanmaya başlandı

01:42 04.03.2023
© AAHatay'ın Defne ilçesinde 6,4, Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde hasarlı bazı binaların yıkıldığı görüldü.
Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4, Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde hasarlı bazı binaların yıkıldığı görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© AA
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem sonrası doğalgaz akışında yaşanan sorunların giderildiği ve kentin tamamına gaz akışının sağlandığı bildirildi.
İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem nedeniyle kesinti yapılan doğalgaz şebekesinde teknik kontrollerin tamamlandığını belirtti.
Demiryürek açıklamasında, "Şehrin tamamına doğalgaz akışının sağlandığı bildirilmiştir. İlgili şirketin 444 4187 numaralı Çözüm Merkezi aranarak gaz açma talebinde bulunulması halinde doğal gaz kullanıma açılacaktır" ifadelerini kullandı.
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