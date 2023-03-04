https://sputniknews.com.tr/20230304/erbakandan-altili-masa-yorumu-sac-saca-bas-basa-birbirlerine-girdiklerini-milletimiz-gordu-1067808286.html
Erbakan’dan 'Altılı Masa’ yorumu: Saç saça, baş başa birbirlerine girdiklerini milletimiz gördü
Erbakan’dan 'Altılı Masa’ yorumu: Saç saça, baş başa birbirlerine girdiklerini milletimiz gördü
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine geldi. Altılı Masa'daki çatlağı... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T16:29+0300
2023-03-04T16:29+0300
2023-03-04T16:29+0300
politika
yeniden refah partisi
fatih erbakan
altılı masa
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Tekirdağ'daki ziyaretleri çerçevesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Altılı Masa’dan Meral Akşener’in ayrılmasını değerlendiren Erbakan, şöyle konuştu:'Seçime üçüncü ittifakla mı gireceksiniz?' sorusuna Erbakan; “Biz kendimiz Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere giriyoruz. Kendimiz aday çıkartıyoruz” diye yanıt verdi.
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yeniden refah partisi, fatih erbakan, altılı masa
yeniden refah partisi, fatih erbakan, altılı masa
Erbakan’dan 'Altılı Masa’ yorumu: Saç saça, baş başa birbirlerine girdiklerini milletimiz gördü
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine geldi. Altılı Masa'daki çatlağı değerlendiren Erbakan, "Altı benzemezin bir araya geldiğini defalarca ifade ettik" dedi.
Tekirdağ'daki ziyaretleri çerçevesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Altılı Masa’dan Meral Akşener’in ayrılmasını değerlendiren Erbakan, şöyle konuştu:
"Yeniden Refah Partisi olarak uzun zamandır altılı masadan çatırtılar geldiğini, uzun ömürlü birliktelik olamayacağını, altı benzemezin bir araya geldiğini defalarca ifade ettik. Son olarak gelinen noktada masanın ortadan ikiye ayrılmasına dönüştü. Ve bu masanın altı da masada bulunan altı partide kalmıştır. Bu verdikleri görüntü iş başına gelmeden birbirine düşmeleri, tabiri caizse saç saça baş başa birbirlerine girmeleri milletimiz tarafından da görülmektedir. Masada bulunanlardan bir hayır gelmeyeceğini milletimiz gördü. Daha iş başına gelmeden birbirlerine girenlerin iş başına geldiklerinde Türkiye’ye kaostan başka bir şey getirmeyeceği apaçık ortadadır. Kasa başındakilerden, mevcut iktidarlardan ve masa başındakilerden milletimize hayır gelmez."
'Seçime üçüncü ittifakla mı gireceksiniz?' sorusuna Erbakan; “Biz kendimiz Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere giriyoruz. Kendimiz aday çıkartıyoruz” diye yanıt verdi.