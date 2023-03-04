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https://sputniknews.com.tr/20230304/endonezyada-yangin-17-kisi-hayatini-kaybetti-1067798888.html
Endonezya’da yangın: 17 kişi hayatını kaybetti
Endonezya’da yangın: 17 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki akaryakıt deposunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre ikisi çocuk en az 17 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T11:48+0300
2023-03-04T11:48+0300
dünya
endonezya
yangın
can kaybı
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'da petrol ve gaz şirketi Pertamina’ya ait bir akaryakıt deposunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 17 kişi hayatını kaybetti.Dün (3 Mart) yerel saatle 20.00 sularında çıkan yangında bazı evler de zarar gördü. Yangının çevredeki binalara sıçraması sonrası bölgedeki binlerce kişinin tahliyesi için çalışma başlatıldı. Pertamina şirketinden bir sözcü, yangının söndürme çalışmalarının ardından saat 22.30 sularında söndürüldüğünü açıkladı.Konuyla ilgili bilgi veren Kuzey Cakarta İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Rahmat Kristanto da ölenlerin ikisinin çocuk olduğunu, aralarında bir çocuğun da olduğu 50 kişinin yaralandığını bildirdi. Endonezya'daki televizyon kanallarında yayınlanan görüntülerde de halkın panikle kaçtığı ve alevlerin aydınlattığı gökyüzünde siyah dumanların yükseldiği görülüyordu.‘Şiddetli yağışlar sırasında muhtemelen yıldırım düştü'Pertamina'nın bölge sorumlusu Eko Kristiawan, yapılan ilk incelemeye göre, 'son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sırasında muhtemelen yıldırım düştüğünü ve bu nedenle depodaki bir borunun koptuğunu' söyledi. Kristiawan, yangın nedeniyle ülkenin akaryakıt tedarikinin etkilenmeyeceğini dile getirdi.Cakarta Yangın ve Kurtarma Birimi Başkanı Satriadi Gunawan, yangının birçok patlamaya neden olduğunu ve hızla bölgedeki binalara sıçradığını ifade etti. Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanı General Dudung Abdurachman da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.Enerji Bakanlığı yetkililerinin açıklamasına göre, akaryakıt deposunun 300 bin kilolitre akaryakıt depolama kapasitesi bulunuyordu.
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endonezya, yangın, can kaybı
endonezya, yangın, can kaybı

Endonezya’da yangın: 17 kişi hayatını kaybetti

11:48 04.03.2023
© AP Photo / Tatan SyuflanaEndonezya'nın başkenti Cakarta'daki akaryakıt deposunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre ikisi çocuk en az 17 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki akaryakıt deposunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre ikisi çocuk en az 17 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Tatan Syuflana
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki akaryakıt deposunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre ikisi çocuk en az 17 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da petrol ve gaz şirketi Pertamina’ya ait bir akaryakıt deposunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 17 kişi hayatını kaybetti.
Dün (3 Mart) yerel saatle 20.00 sularında çıkan yangında bazı evler de zarar gördü. Yangının çevredeki binalara sıçraması sonrası bölgedeki binlerce kişinin tahliyesi için çalışma başlatıldı. Pertamina şirketinden bir sözcü, yangının söndürme çalışmalarının ardından saat 22.30 sularında söndürüldüğünü açıkladı.
Konuyla ilgili bilgi veren Kuzey Cakarta İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Rahmat Kristanto da ölenlerin ikisinin çocuk olduğunu, aralarında bir çocuğun da olduğu 50 kişinin yaralandığını bildirdi. Endonezya'daki televizyon kanallarında yayınlanan görüntülerde de halkın panikle kaçtığı ve alevlerin aydınlattığı gökyüzünde siyah dumanların yükseldiği görülüyordu.

‘Şiddetli yağışlar sırasında muhtemelen yıldırım düştü'

Pertamina'nın bölge sorumlusu Eko Kristiawan, yapılan ilk incelemeye göre, 'son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sırasında muhtemelen yıldırım düştüğünü ve bu nedenle depodaki bir borunun koptuğunu' söyledi. Kristiawan, yangın nedeniyle ülkenin akaryakıt tedarikinin etkilenmeyeceğini dile getirdi.
Cakarta Yangın ve Kurtarma Birimi Başkanı Satriadi Gunawan, yangının birçok patlamaya neden olduğunu ve hızla bölgedeki binalara sıçradığını ifade etti. Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanı General Dudung Abdurachman da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Enerji Bakanlığı yetkililerinin açıklamasına göre, akaryakıt deposunun 300 bin kilolitre akaryakıt depolama kapasitesi bulunuyordu.
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