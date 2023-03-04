Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-BAE anlaşmasına ilişkin paylaşım
04:12 04.03.2023 (güncellendi: 04:13 04.03.2023)
© AA / Mehmet Ali ÖzcanCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
© AA / Mehmet Ali Özcan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın" iki ülke arasındaki dostluğu ve işbirliğini daha da pekiştireceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostum @MohamedBinZayed ile Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzaladığımız Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması dostluğumuzu ve işbirliğimizi daha da pekiştirecek. İnşallah #TürkiyeBAEKEOA anlaşmamız ilişkilerimize büyük güç katacak" ifadelerini kullandı.
The Comprehensive Economic Partnership Agreement between Türkiye and the UAE that we signed with my friend @MohamedBinZayed will further reinforce our friendship and cooperation.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 3, 2023
Inshallah, #TürkiyeUAECEPA agreement will significantly strengthen our relations. 🇹🇷🇦🇪
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüntülü görüşmemizde, BAE-Türkiye ilişkilerinde niteliksel bir adım ve iki ülkenin yarar ve refahı için ekonomik ticari işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızda, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasına tanık olduk" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğanla görüntülü görüşmemizde, BAE-Türkiye ilişkilerinde niteliksel bir adım ve iki ülkenin yarar ve refahı için ekonomik ticari işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızda, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasına tanık olduk. pic.twitter.com/VE11zqxl3a— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 3, 2023
Al Nahyan, paylaşımında ayrıca BAE'de, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla düzenlenen Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmza Töreni'ne ilişkin görsellere de yer verdi.