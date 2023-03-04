https://sputniknews.com.tr/20230304/cumhurbaskani-erdogan-yol-haritamiz-uzerinden-calismalara-devam-ediyoruz-1067808217.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk değerlendirme: Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk değerlendirme: Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamalarına ilişkin olarak, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T16:28+0300
2023-03-04T16:28+0300
2023-03-04T17:24+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhur ittifakı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masa ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Bizim şimdi dökülen taşları toplama gibi derdimiz yok. Böyle olacağını aylar öncesinden söylemiştik. Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Bu dağılmanın olduğu anda biz Dolmabahçe'de bilim adamlarıyla toplantı halindeydik. Dışarıda kalan vatandaşları tekrar konutlara yerleştirelim istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak yol haritamıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı
recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk değerlendirme: Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz
16:28 04.03.2023 (güncellendi: 17:24 04.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamalarına ilişkin olarak, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masa ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Bizim şimdi dökülen taşları toplama gibi derdimiz yok. Böyle olacağını aylar öncesinden söylemiştik. Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Bu dağılmanın olduğu anda biz Dolmabahçe'de bilim adamlarıyla toplantı halindeydik. Dışarıda kalan vatandaşları tekrar konutlara yerleştirelim istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak yol haritamıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.