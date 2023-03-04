https://sputniknews.com.tr/20230304/cumhurbaskani-erdogan-yol-haritamiz-uzerinden-calismalara-devam-ediyoruz-1067808217.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk değerlendirme: Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk değerlendirme: Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamalarına ilişkin olarak, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T16:28+0300

2023-03-04T16:28+0300

2023-03-04T17:24+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhur ittifakı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masa ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Bizim şimdi dökülen taşları toplama gibi derdimiz yok. Böyle olacağını aylar öncesinden söylemiştik. Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Bu dağılmanın olduğu anda biz Dolmabahçe'de bilim adamlarıyla toplantı halindeydik. Dışarıda kalan vatandaşları tekrar konutlara yerleştirelim istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak yol haritamıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı