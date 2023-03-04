Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230304/cumhurbaskani-erdogan-yol-haritamiz-uzerinden-calismalara-devam-ediyoruz-1067808217.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk değerlendirme: Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk değerlendirme: Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamalarına ilişkin olarak, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T16:28+0300
2023-03-04T17:24+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhur ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067655479_0:0:3105:1747_1920x0_80_0_0_ce9acbeab580e3361be0e977fff26d35.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masa ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Bizim şimdi dökülen taşları toplama gibi derdimiz yok. Böyle olacağını aylar öncesinden söylemiştik. Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Bu dağılmanın olduğu anda biz Dolmabahçe'de bilim adamlarıyla toplantı halindeydik. Dışarıda kalan vatandaşları tekrar konutlara yerleştirelim istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak yol haritamıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067655479_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_126799b45a6e026aa67ca2063f3c0fac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı
recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk değerlendirme: Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz

16:28 04.03.2023 (güncellendi: 17:24 04.03.2023)
© AA / Mehmet Ali ÖzcanCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© AA / Mehmet Ali Özcan
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamalarına ilişkin olarak, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masa ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Bizim şimdi dökülen taşları toplama gibi derdimiz yok. Böyle olacağını aylar öncesinden söylemiştik. Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Bu dağılmanın olduğu anda biz Dolmabahçe'de bilim adamlarıyla toplantı halindeydik. Dışarıda kalan vatandaşları tekrar konutlara yerleştirelim istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak yol haritamıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала