https://sputniknews.com.tr/20230304/cumhurbaskani-erdogan-7-ile-cevre-ve-sehircilik-il-muduru-atadi-1067790028.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı

Ağrı, Bartın, Giresun, Karaman, Mardin, Muş ve Tunceli çevre ve şehircilik il müdürlüklerine atama yapıldı. 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T00:24+0300

2023-03-04T00:24+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

resmi gazete

ağrı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ferdi İlan, Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mehmet Özdemir, Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Sedat Kurnaz atandı.Ayrıca Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Yılmaz, Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hakan Şimşek, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Yusuf Akkaya, Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İsmail Ceylan getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230301/ak-partide-5-il-baskanligina-atama-1067680731.html

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ağrı

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