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https://sputniknews.com.tr/20230304/cumhurbaskani-erdogan-7-ile-cevre-ve-sehircilik-il-muduru-atadi-1067790028.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı
Ağrı, Bartın, Giresun, Karaman, Mardin, Muş ve Tunceli çevre ve şehircilik il müdürlüklerine atama yapıldı. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T00:24+0300
2023-03-04T00:26+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
resmi gazete
ağrı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ferdi İlan, Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mehmet Özdemir, Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Sedat Kurnaz atandı.Ayrıca Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Yılmaz, Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hakan Şimşek, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Yusuf Akkaya, Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İsmail Ceylan getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/ak-partide-5-il-baskanligina-atama-1067680731.html
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ağrı
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recep tayyip erdoğan, resmi gazete, ağrı
recep tayyip erdoğan, resmi gazete, ağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı

00:24 04.03.2023 (güncellendi: 00:26 04.03.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - imza - Resmi Gazete
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - imza - Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© AA
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Ağrı, Bartın, Giresun, Karaman, Mardin, Muş ve Tunceli çevre ve şehircilik il müdürlüklerine atama yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ferdi İlan, Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mehmet Özdemir, Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Sedat Kurnaz atandı.
Ayrıca Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Yılmaz, Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hakan Şimşek, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Yusuf Akkaya, Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İsmail Ceylan getirildi.
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