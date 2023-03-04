https://sputniknews.com.tr/20230304/chpnin-olaganustu-myk-toplantisi-sona-erdi-1067806939.html
CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı sona erdi
CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı sona erdi
CHP'nin 2 buçuk saat süren MYK toplantısı sona erdi. Toplantıda 6'lı masanın ne yapacağı ve Millet İttifakı'nın yol haritasının konuşulduğu bilgisi paylaşıldı. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T15:50+0300
2023-03-04T15:50+0300
2023-03-04T15:51+0300
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar üzerine olağanüstü toplanan CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, gündem değerlendirilmesi ve bundan sonra izlenecek olan yol haritasının görüşüldüğü öğrenildi.
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CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı sona erdi
15:50 04.03.2023 (güncellendi: 15:51 04.03.2023) Abone ol
CHP'nin 2 buçuk saat süren MYK toplantısı sona erdi. Toplantıda 6'lı masanın ne yapacağı ve Millet İttifakı'nın yol haritasının konuşulduğu bilgisi paylaşıldı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar üzerine olağanüstü toplanan CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, gündem değerlendirilmesi ve bundan sonra izlenecek olan yol haritasının görüşüldüğü öğrenildi.