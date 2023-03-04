https://sputniknews.com.tr/20230304/chpnin-olaganustu-myk-toplantisi-sona-erdi-1067806939.html

CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı sona erdi

CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı sona erdi

CHP'nin 2 buçuk saat süren MYK toplantısı sona erdi. Toplantıda 6'lı masanın ne yapacağı ve Millet İttifakı'nın yol haritasının konuşulduğu bilgisi paylaşıldı. 04.03.2023, Sputnik Türkiye

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar üzerine olağanüstü toplanan CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, gündem değerlendirilmesi ve bundan sonra izlenecek olan yol haritasının görüşüldüğü öğrenildi.

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