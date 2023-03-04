Türkiye
CHP: Genel Başkanımız İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'i ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır
https://sputniknews.com.tr/20230304/chpnin-olaganustu-myk-toplantisi-sona-erdi-1067806939.html
CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı sona erdi
CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı sona erdi
CHP'nin 2 buçuk saat süren MYK toplantısı sona erdi. Toplantıda 6'lı masanın ne yapacağı ve Millet İttifakı'nın yol haritasının konuşulduğu bilgisi paylaşıldı. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T15:50+0300
2023-03-04T15:51+0300
chp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063563080_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_83037aa9967349b9c7871ed2099fe965.jpg
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar üzerine olağanüstü toplanan CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, gündem değerlendirilmesi ve bundan sonra izlenecek olan yol haritasının görüşüldüğü öğrenildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063563080_28:0:676:486_1920x0_80_0_0_4c76ae8bad3db814f09e4dd119cf748c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp
chp

CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı sona erdi

15:50 04.03.2023 (güncellendi: 15:51 04.03.2023)
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© AA
Abone olTelegram
CHP'nin 2 buçuk saat süren MYK toplantısı sona erdi. Toplantıda 6'lı masanın ne yapacağı ve Millet İttifakı'nın yol haritasının konuşulduğu bilgisi paylaşıldı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar üzerine olağanüstü toplanan CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, gündem değerlendirilmesi ve bundan sonra izlenecek olan yol haritasının görüşüldüğü öğrenildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала