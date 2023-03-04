https://sputniknews.com.tr/20230304/chpnin-olaganustu-myk-toplantisi-basladi-1067802357.html

CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı başladı

CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı başladı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T13:27+0300

2023-03-04T13:27+0300

2023-03-04T13:27+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104230/65/1042306536_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4ea49a609550a69e03d8a3f5b5a15f4c.jpg

MYK'de, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamaları ile bundan sonra izlenecek yol haritası ele alınacak.

https://sputniknews.com.tr/20230304/chpli-belediye-baskanlarindan-ankarada-kilicdaroglu-ziyareti-1067800481.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu