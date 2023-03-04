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CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı başladı
CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı başladı
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T13:27+0300
2023-03-04T13:27+0300
politika
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MYK'de, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamaları ile bundan sonra izlenecek yol haritası ele alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20230304/chpli-belediye-baskanlarindan-ankarada-kilicdaroglu-ziyareti-1067800481.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı başladı

13:27 04.03.2023
© AACHP genel merkezi
CHP genel merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© AA
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.
MYK'de, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamaları ile bundan sonra izlenecek yol haritası ele alınacak.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarını, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
POLİTİKA
CHP'li Belediye Başkanlarından Ankara'da Kılıçdaroğlu ziyareti
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