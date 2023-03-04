https://sputniknews.com.tr/20230304/chpnin-olaganustu-myk-toplantisi-basladi-1067802357.html
CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı başladı
CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı başladı
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T13:27+0300
2023-03-04T13:27+0300
2023-03-04T13:27+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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MYK'de, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamaları ile bundan sonra izlenecek yol haritası ele alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20230304/chpli-belediye-baskanlarindan-ankarada-kilicdaroglu-ziyareti-1067800481.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı başladı
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.
MYK'de, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamaları ile bundan sonra izlenecek yol haritası ele alınacak.