https://sputniknews.com.tr/20230304/chpli-torun-bizimki-halil-ibrahim-sofrasidir-1067803249.html

CHP'li Torun: Bizimki Halil İbrahim sofrasıdır

CHP'li Torun: Bizimki Halil İbrahim sofrasıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T13:47+0300

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2023-03-04T13:47+0300

seyit torun

chp

türkiye

6'lı masa

meral akşener

kemal kılıçdaroğlu

iyi parti

kriz

siyaset

seçim

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen 10 büyükşehir belediye başkanı, parti genel merkezinden ayrılmasının ardından herhangi bir konuşma yapmazken, başkanların ayrılmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıklamada bulundu. Torun, açıklamasında şunları söyledi:'Halil İbrahim sofrasıdır bizimki'CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Twitter hesabından CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Halil İbrahim sofrasıdır bizimki; hiç eksilmesin, hep artsın. Halil İbrahim bereketi hep olsun" diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20230304/chpli-baskanlar-iyi-partiye-gidiyor-1067800877.html

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seyit torun, chp, 6'lı masa, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, kriz, siyaset, seçim, cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanı