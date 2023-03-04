https://sputniknews.com.tr/20230304/chpli-torun-bizimki-halil-ibrahim-sofrasidir-1067803249.html
CHP'li Torun: Bizimki Halil İbrahim sofrasıdır
CHP'li Torun: Bizimki Halil İbrahim sofrasıdır
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T13:47+0300
2023-03-04T13:47+0300
2023-03-04T13:47+0300
seyit torun
chp
türkiye
6'lı masa
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
iyi parti
kriz
siyaset
seçim
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen 10 büyükşehir belediye başkanı, parti genel merkezinden ayrılmasının ardından herhangi bir konuşma yapmazken, başkanların ayrılmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıklamada bulundu. Torun, açıklamasında şunları söyledi:'Halil İbrahim sofrasıdır bizimki'CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Twitter hesabından CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Halil İbrahim sofrasıdır bizimki; hiç eksilmesin, hep artsın. Halil İbrahim bereketi hep olsun" diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20230304/chpli-baskanlar-iyi-partiye-gidiyor-1067800877.html
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seyit torun, chp, 6'lı masa, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, kriz, siyaset, seçim, cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanı
seyit torun, chp, 6'lı masa, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, kriz, siyaset, seçim, cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanı
CHP'li Torun: Bizimki Halil İbrahim sofrasıdır
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Halil İbrahim sofrasıdır bizimki; hiç eksilmesin, hep artsın. Halil İbrahim bereketi hep olsun" dedi. Torun, belediye başkanlarının toplantısının ardından da açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen 10 büyükşehir belediye başkanı, parti genel merkezinden ayrılmasının ardından herhangi bir konuşma yapmazken, başkanların ayrılmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıklamada bulundu. Torun, açıklamasında şunları söyledi:
"11 Büyükşehir belediye başkanımızın 10'u Genel Başkanımızı ziyaret etti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, deprem nedeniyle aramıza katılamadı. Tamamı desteklerini ifade etti ve yanında olduklarını söylediler. Belli bir değerlendirme yapıldı, büyükşehir belediye başkanlarımızın deprem bölgelerinde yaptıkları destekleri ve hizmetleri aktardılar. Ardından buradan ayrıldılar. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederiz, soru almıyoruz."
'Halil İbrahim sofrasıdır bizimki'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Twitter hesabından CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Halil İbrahim sofrasıdır bizimki; hiç eksilmesin, hep artsın. Halil İbrahim bereketi hep olsun" diye yazdı.