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CHP'li Belediye Başkanlarından Ankara'da Kılıçdaroğlu ziyareti
CHP'li Belediye Başkanlarından Ankara'da Kılıçdaroğlu ziyareti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T12:51+0300
2023-03-04T13:01+0300
politika
türkiye
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
kemal kılıçdaroğlu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili dün yaptığı "Noter masasına dönüşmüştür." açıklamasının ardından CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, bugün parti genel merkezine geldi.Belediye başkanları, saat 13.00'te başlayacak olağanüstü MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşmeye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise bölgede deprem sonrası yürütülen çalışmalar nedeniyle toplantıya katılmadı.Bu arada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın toplantının ardından bir süre daha Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile özel görüştüğü öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230304/chpli-baskanlar-iyi-partiye-gidiyor-1067800877.html
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türkiye, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, kemal kılıçdaroğlu
türkiye, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, kemal kılıçdaroğlu

CHP'li Belediye Başkanlarından Ankara'da Kılıçdaroğlu ziyareti

12:51 04.03.2023 (güncellendi: 13:01 04.03.2023)
© Sputnik / ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarını, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarını, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© Sputnik / ALP EREN KAYA
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da olduğu CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarını CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili dün yaptığı "Noter masasına dönüşmüştür." açıklamasının ardından CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, bugün parti genel merkezine geldi.
Belediye başkanları, saat 13.00'te başlayacak olağanüstü MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
Görüşmeye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise bölgede deprem sonrası yürütülen çalışmalar nedeniyle toplantıya katılmadı.
Bu arada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın toplantının ardından bir süre daha Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile özel görüştüğü öğrenildi.
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
TÜRKİYE
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları İYİ Parti'ye gidiyor
12:57
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