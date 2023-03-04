https://sputniknews.com.tr/20230304/chpli-baskanlar-iyi-partiye-gidiyor-1067800877.html
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları İYİ Parti'ye gidiyor
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları İYİ Parti'ye gidiyor
CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşmek üzere İYİ Parti Genel Merkezi'ne gidiyor. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T12:57+0300
2023-03-04T12:57+0300
2023-03-04T13:33+0300
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chp, iyi parti, 6'lı masa
chp, iyi parti, 6'lı masa
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları İYİ Parti'ye gidiyor
12:57 04.03.2023 (güncellendi: 13:33 04.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşmek üzere İYİ Parti Genel Merkezi'ne gidiyor.