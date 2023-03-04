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CHP: Genel Başkanımız İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'i ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır
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CHP: Genel Başkanımız İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'i ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır
CHP: Genel Başkanımız İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'i ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır
İYİ Parti'nin 6'lı masadan kalkması sonrası Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T16:00+0300
2023-03-04T16:09+0300
politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının ardından bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Akşener'le görüşmesine onay çıktı.CHP'den yapılan açıklamada şöyle denildi:İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıklamıştı.
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türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti
türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti

CHP: Genel Başkanımız İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'i ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır

16:00 04.03.2023 (güncellendi: 16:09 04.03.2023)
© İHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© İHA
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İYİ Parti'nin 6'lı masadan kalkması sonrası Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya gelecek.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının ardından bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Akşener'le görüşmesine onay çıktı.
CHP'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. Sayın Genel Başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede “iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini” iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkanımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin malumudur."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıklamıştı.
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