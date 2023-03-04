https://sputniknews.com.tr/20230304/bolgede-sarsintilar-suruyor-hatayda-4-malatyada-36-adiyamanda-44-buyuklugunde-deprem-1067795656.html
Bölgede sarsıntılar sürüyor: Hatay'da 4, Malatya'da 3.6, Adıyaman'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Bölgede sarsıntılar sürüyor: Hatay'da 4, Malatya'da 3.6, Adıyaman'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T09:31+0300
2023-03-04T09:31+0300
2023-03-04T09:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
hatay
malatya
adıyaman
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'daki sarsıntı 7,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.AFAD ayrıca, saat 8.26'da Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde, saat 8.27'de ise Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
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türkiye, hatay, malatya, adıyaman, deprem
türkiye, hatay, malatya, adıyaman, deprem
Bölgede sarsıntılar sürüyor: Hatay'da 4, Malatya'da 3.6, Adıyaman'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'daki sarsıntı 7,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD ayrıca, saat 8.26'da Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde, saat 8.27'de ise Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.