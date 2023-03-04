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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230304/bolgede-sarsintilar-suruyor-hatayda-4-malatyada-36-adiyamanda-44-buyuklugunde-deprem-1067795656.html
Bölgede sarsıntılar sürüyor: Hatay'da 4, Malatya'da 3.6, Adıyaman'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Bölgede sarsıntılar sürüyor: Hatay'da 4, Malatya'da 3.6, Adıyaman'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T09:31+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
hatay
malatya
adıyaman
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'daki sarsıntı 7,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.AFAD ayrıca, saat 8.26'da Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde, saat 8.27'de ise Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
hatay
malatya
adıyaman
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türkiye, hatay, malatya, adıyaman, deprem
türkiye, hatay, malatya, adıyaman, deprem

Bölgede sarsıntılar sürüyor: Hatay'da 4, Malatya'da 3.6, Adıyaman'da 4.4 büyüklüğünde deprem

09:31 04.03.2023
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© AA
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Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'daki sarsıntı 7,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD ayrıca, saat 8.26'da Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde, saat 8.27'de ise Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
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