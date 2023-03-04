https://sputniknews.com.tr/20230304/bloomberg-rusyanin-ithalati-2020-seviyelerine-geri-dondu-1067811831.html
Bloomberg: Rusya’nın ithalatı 2020 seviyelerine geri döndü
Bloomberg: Rusya’nın ithalatı 2020 seviyelerine geri döndü
ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg, Rusya’nın ithalat hacimlerini 2020 yılındaki göstergelere döndürdüğünü yazdı. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T20:31+0300
2023-03-04T20:31+0300
2023-03-04T20:31+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
rusya
ekonomi
ithalat
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Bloomberg'in haberinde, Rusya’nın ithalatının genel olarak 2020 yılındaki seviyelerine geri döndüğü belirtildi.Haberde, “Ukrayna'da çatışmanın başlamasından bu yana AB (Avrupa Birliği) ve G7 ülkeleri, Rusya’nın ekonomisini felç etmek amacıyla çok sayıda yaptırım uyguladı. Edinilen bulgular, bazı alanlarda baskının, üst düzey yetkililerin umduğu düzeye ulaşmadığını gösteriyor” ifadelerine yer verildi.Yazıda ayrıca tüm baskıya rağmen kısıtlamalara tabi olan ürünlerin Rusya’ya hala girebilir durumda olduğu kaydedildi.Amerikan yönetim danışmanlığı şirketi Oliver Wyman’ın mali suçlarla mücadele uluslararası uygulama yöneticisi Daniel Tannebaum, sadece yeni yaptırımların uygulamaya konulmasının yetersiz olduğuna, Batılı hükümetlerin bugün ‘yaptırım uygulama mekanizmalarını’ iyileştirmesi gerektiğine inandığını ifade etti.
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ukrayna krizi, rusya, ekonomi, ithalat
ukrayna krizi, rusya, ekonomi, ithalat
Bloomberg: Rusya’nın ithalatı 2020 seviyelerine geri döndü
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ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg, Rusya’nın ithalat hacimlerini 2020 yılındaki göstergelere döndürdüğünü yazdı.
Bloomberg'in haberinde, Rusya’nın ithalatının genel olarak 2020 yılındaki seviyelerine geri döndüğü belirtildi.
Haberde, “Ukrayna'da çatışmanın başlamasından bu yana AB (Avrupa Birliği) ve G7 ülkeleri, Rusya’nın ekonomisini felç etmek amacıyla çok sayıda yaptırım uyguladı. Edinilen bulgular, bazı alanlarda baskının, üst düzey yetkililerin umduğu düzeye ulaşmadığını gösteriyor” ifadelerine yer verildi.
Yazıda ayrıca tüm baskıya rağmen kısıtlamalara tabi olan ürünlerin Rusya’ya hala girebilir durumda olduğu kaydedildi.
Amerikan yönetim danışmanlığı şirketi Oliver Wyman’ın mali suçlarla mücadele uluslararası uygulama yöneticisi Daniel Tannebaum, sadece yeni yaptırımların uygulamaya konulmasının yetersiz olduğuna, Batılı hükümetlerin bugün ‘yaptırım uygulama mekanizmalarını’ iyileştirmesi gerektiğine inandığını ifade etti.