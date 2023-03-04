https://sputniknews.com.tr/20230304/beyaz-saray-cinin-ukraynaya-savunma-konusunda-yardim-etmesini-isterdik-1067793204.html

Beyaz Saray: Çin’in Ukrayna’ya savunma konusunda yardım etmesini isterdik

Beyaz Saray: Çin’in Ukrayna’ya savunma konusunda yardım etmesini isterdik

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Çin’in Ukrayna’ya kendini savunma konusunda yardım etmesini görmek... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T03:29+0300

2023-03-04T03:29+0300

2023-03-04T03:29+0300

ukrayna krizi

çin

abd

john kirby

ukrayna

ukrayna krizi

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CNN’e konuşan Kirby, “Çin’in bu işgali kınamada dünyanın geri kalanına katılmasını ve Rusya’nın bu savaşı sürdürmesine yardımcı olacak hiçbir şey yapmamasını istiyoruz. Aslında Çin’in Ukrayna’ya meşru müdafaa konusunda yardım edecek adımlar atmasını memnuniyetle görmek isterdik” ifadesini kullandı.Çin’i, Rusya’ya askeri yardım sağalama konusunda bir kez daha uyaran Kirby, ancak ellerindeki bilginin, Çin yönetiminin henüz böyle bir karar almadığı yönünde olduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230227/cin-abd-hegemonyasini-hic-olmadigi-kadar-hedef-aliyor-cok-kutupluluk-vurgusu-yapiyor-1067648047.html

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