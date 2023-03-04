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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230304/beyaz-saray-cinin-ukraynaya-savunma-konusunda-yardim-etmesini-isterdik-1067793204.html
Beyaz Saray: Çin’in Ukrayna’ya savunma konusunda yardım etmesini isterdik
Beyaz Saray: Çin’in Ukrayna’ya savunma konusunda yardım etmesini isterdik
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Çin’in Ukrayna’ya kendini savunma konusunda yardım etmesini görmek... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T03:29+0300
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ukrayna krizi
çin
abd
john kirby
ukrayna
ukrayna krizi
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CNN’e konuşan Kirby, “Çin’in bu işgali kınamada dünyanın geri kalanına katılmasını ve Rusya’nın bu savaşı sürdürmesine yardımcı olacak hiçbir şey yapmamasını istiyoruz. Aslında Çin’in Ukrayna’ya meşru müdafaa konusunda yardım edecek adımlar atmasını memnuniyetle görmek isterdik” ifadesini kullandı.Çin’i, Rusya’ya askeri yardım sağalama konusunda bir kez daha uyaran Kirby, ancak ellerindeki bilginin, Çin yönetiminin henüz böyle bir karar almadığı yönünde olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230227/cin-abd-hegemonyasini-hic-olmadigi-kadar-hedef-aliyor-cok-kutupluluk-vurgusu-yapiyor-1067648047.html
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çin, abd, john kirby, ukrayna, ukrayna krizi
çin, abd, john kirby, ukrayna, ukrayna krizi

Beyaz Saray: Çin’in Ukrayna’ya savunma konusunda yardım etmesini isterdik

03:29 04.03.2023
© JIM WATSONBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© JIM WATSON
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Çin’in Ukrayna’ya kendini savunma konusunda yardım etmesini görmek istediklerini belirtti.
CNN’e konuşan Kirby, “Çin’in bu işgali kınamada dünyanın geri kalanına katılmasını ve Rusya’nın bu savaşı sürdürmesine yardımcı olacak hiçbir şey yapmamasını istiyoruz. Aslında Çin’in Ukrayna’ya meşru müdafaa konusunda yardım edecek adımlar atmasını memnuniyetle görmek isterdik” ifadesini kullandı.
Çin’i, Rusya’ya askeri yardım sağalama konusunda bir kez daha uyaran Kirby, ancak ellerindeki bilginin, Çin yönetiminin henüz böyle bir karar almadığı yönünde olduğunu kaydetti.
'Çin ABD hegemonyasını hiç olmadığı kadar hedef alıyor, çok kutupluluk vurgusu yapıyor' - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
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'Çin ABD hegemonyasını hiç olmadığı kadar hedef alıyor, çok kutupluluk vurgusu yapıyor'
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