https://sputniknews.com.tr/20230304/beyaz-saray-cinin-ukraynaya-savunma-konusunda-yardim-etmesini-isterdik-1067793204.html
Beyaz Saray: Çin’in Ukrayna’ya savunma konusunda yardım etmesini isterdik
Beyaz Saray: Çin’in Ukrayna’ya savunma konusunda yardım etmesini isterdik
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Çin’in Ukrayna’ya kendini savunma konusunda yardım etmesini görmek... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T03:29+0300
2023-03-04T03:29+0300
2023-03-04T03:29+0300
ukrayna krizi
çin
abd
john kirby
ukrayna
ukrayna krizi
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CNN’e konuşan Kirby, “Çin’in bu işgali kınamada dünyanın geri kalanına katılmasını ve Rusya’nın bu savaşı sürdürmesine yardımcı olacak hiçbir şey yapmamasını istiyoruz. Aslında Çin’in Ukrayna’ya meşru müdafaa konusunda yardım edecek adımlar atmasını memnuniyetle görmek isterdik” ifadesini kullandı.Çin’i, Rusya’ya askeri yardım sağalama konusunda bir kez daha uyaran Kirby, ancak ellerindeki bilginin, Çin yönetiminin henüz böyle bir karar almadığı yönünde olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230227/cin-abd-hegemonyasini-hic-olmadigi-kadar-hedef-aliyor-cok-kutupluluk-vurgusu-yapiyor-1067648047.html
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çin, abd, john kirby, ukrayna, ukrayna krizi
çin, abd, john kirby, ukrayna, ukrayna krizi
Beyaz Saray: Çin’in Ukrayna’ya savunma konusunda yardım etmesini isterdik
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Çin’in Ukrayna’ya kendini savunma konusunda yardım etmesini görmek istediklerini belirtti.
CNN’e konuşan Kirby, “Çin’in bu işgali kınamada dünyanın geri kalanına katılmasını ve Rusya’nın bu savaşı sürdürmesine yardımcı olacak hiçbir şey yapmamasını istiyoruz. Aslında Çin’in Ukrayna’ya meşru müdafaa konusunda yardım edecek adımlar atmasını memnuniyetle görmek isterdik” ifadesini kullandı.
Çin’i, Rusya’ya askeri yardım sağalama konusunda bir kez daha uyaran Kirby, ancak ellerindeki bilginin, Çin yönetiminin henüz böyle bir karar almadığı yönünde olduğunu kaydetti.