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https://sputniknews.com.tr/20230304/bekir-agirdir-iyi-parti-intihar-etti-2018deki-oyunu-da-alamaz-1067799813.html
Bekir Ağırdır: İyi Parti intihar etti, 2018'deki oyunu da alamaz
Bekir Ağırdır: İyi Parti intihar etti, 2018'deki oyunu da alamaz
Araştırmacı ve T24 yazarı Bekir Ağırdır, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olarak belirlenmesine... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T12:28+0300
2023-03-04T12:28+0300
politika
bekir ağırdır
iyi parti
meral akşener
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Bekir Ağırdır, T24 editörü Candan Yıldız'ın sunduğu canlı yayına katılarak Yıldız ve T24 yazarı Murat Sabuncu'nun Akşener'in açıklamalarına ilişkin soruları yanıtlayarak, gündemi değerlendirdi. "Bu saatten sonra, Meral Hanım'ın aday olmaktan başka da çaresi yoktur" diyen Ağırdır, Akşener'in ve İyi Parti'nin 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde alınan oya ulaşamayacakları görüşünü savundu. Ağırdır, 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ın kalacağı tahmininde bulundu.Ağırdır, Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olma çağrısını yaptığı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrıya "karşılık vermeyeceğini" söyledi, Akşener'in açıklamalarındaki "tavra" dikkati çekti. "Böyle bir beklentim yok" diyen Ağırdır; "Herhangi bir belediye başkanı CHP'nin, bu tavırla ve bu biçimde bir ayrılışla yan yana duracağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.Akşener'in aldığı kararı ve yaşanan süreci değerlendiren Ağırdır, Akşener'in, "kötü bir liderlik sınavı verdiğini" de savundu. Bundan sonra İyi Parti'nin 'anketlerdeki oy oranını' görme ihtimalini düşük bulan Ağırdır, "Meral Hanım her şeyden önce kötü bir liderlik sınavı veriyor. Bu noktaya gelene kadar yönetemiyor olarak bile çok kötü bir sınav" diye konuştu.T24 canlı yayınına katılan Ağırdır'ın değerlendirmeleri şöyle:"İyi Parti intihar etti. Bir liderlik, örgütsel doku ve seçmen profili var. İyi Parti'nin bu üçü arasında bir doku sorunu vardı. Sosyolojik tabanı ile örgütsel dokusu arasında bariz bir fark vardı. Meral Hanım'ın önündeki en büyük handikap o farkı kapatma ihtiyacıydı.Bunca kutuplaşmanın yoğun olduğu bir ortamda, DEVA, Gelecek ya da Memleket, Zafer... Bir tek aralarında İyi Parti vücut buldu yüzde 10 ile. MHP'den bölünerek oluşan bir parti değil tabanı açısından. İyi Parti'nin sosyolojik tabanı, seküler dünyanın içinde olan sol fikriyata yakın durmayan, kendilerince milliyetçi ya da daha geleneksel değerleri olan ama dindarlığı baskın olmayan, ama seküler dünyada da yüzü muasır medeniyet olarak batıya dönük kentli seçmen.
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bekir ağırdır, iyi parti, meral akşener
bekir ağırdır, iyi parti, meral akşener

Bekir Ağırdır: İyi Parti intihar etti, 2018'deki oyunu da alamaz

12:28 04.03.2023
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Liderler Buluşmasında bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Liderler Buluşmasında bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
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Araştırmacı ve T24 yazarı Bekir Ağırdır, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olarak belirlenmesine karşı Altılı Masa'dan ayrılmasını ve buna yönelik yaptığı açıklamada kullandığı dili "çok yadırgadığını" söyledi. Ağırdır, "İyi Parti intihar etti, 2018'deki oyunu da alamaz" dedi.
Bekir Ağırdır, T24 editörü Candan Yıldız'ın sunduğu canlı yayına katılarak Yıldız ve T24 yazarı Murat Sabuncu'nun Akşener'in açıklamalarına ilişkin soruları yanıtlayarak, gündemi değerlendirdi.
"Bu saatten sonra, Meral Hanım'ın aday olmaktan başka da çaresi yoktur" diyen Ağırdır, Akşener'in ve İyi Parti'nin 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde alınan oya ulaşamayacakları görüşünü savundu. Ağırdır, 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ın kalacağı tahmininde bulundu.
Ağırdır, Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olma çağrısını yaptığı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrıya "karşılık vermeyeceğini" söyledi, Akşener'in açıklamalarındaki "tavra" dikkati çekti. "Böyle bir beklentim yok" diyen Ağırdır; "Herhangi bir belediye başkanı CHP'nin, bu tavırla ve bu biçimde bir ayrılışla yan yana duracağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Akşener'in aldığı kararı ve yaşanan süreci değerlendiren Ağırdır, Akşener'in, "kötü bir liderlik sınavı verdiğini" de savundu. Bundan sonra İyi Parti'nin 'anketlerdeki oy oranını' görme ihtimalini düşük bulan Ağırdır, "Meral Hanım her şeyden önce kötü bir liderlik sınavı veriyor. Bu noktaya gelene kadar yönetemiyor olarak bile çok kötü bir sınav" diye konuştu.
T24 canlı yayınına katılan Ağırdır'ın değerlendirmeleri şöyle:
"İyi Parti intihar etti. Bir liderlik, örgütsel doku ve seçmen profili var. İyi Parti'nin bu üçü arasında bir doku sorunu vardı. Sosyolojik tabanı ile örgütsel dokusu arasında bariz bir fark vardı. Meral Hanım'ın önündeki en büyük handikap o farkı kapatma ihtiyacıydı.
Bunca kutuplaşmanın yoğun olduğu bir ortamda, DEVA, Gelecek ya da Memleket, Zafer... Bir tek aralarında İyi Parti vücut buldu yüzde 10 ile. MHP'den bölünerek oluşan bir parti değil tabanı açısından. İyi Parti'nin sosyolojik tabanı, seküler dünyanın içinde olan sol fikriyata yakın durmayan, kendilerince milliyetçi ya da daha geleneksel değerleri olan ama dindarlığı baskın olmayan, ama seküler dünyada da yüzü muasır medeniyet olarak batıya dönük kentli seçmen.
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