https://sputniknews.com.tr/20230304/bakan-soylu-malum-sosyal-medya-kullanicilari-su-ihtiyaci-var-diyerek-spekulasyon-yapiyor-1067808080.html
Bakan Soylu: Malum sosyal medya kullanıcıları 'su ihtiyacı var' diyerek spekülasyon yapıyor
Bakan Soylu: Malum sosyal medya kullanıcıları 'su ihtiyacı var' diyerek spekülasyon yapıyor
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da yaşanan 'su sıkıntısı' çağırılarına ilişkin olarak, "İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor"... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T16:27+0300
2023-03-04T16:27+0300
2023-03-04T16:27+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
süleyman soylu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri olan Hatay'da yaşanan içme suyuna erişim sorunuyla ilgili sosyal medyadan çok sayıda çağrı yapılmış, destek talep edilmişti. Büyükşehir Belediyesi de kentteki acil içme suyu probleminin artarak sürdüğünü açıklamıştı.Bakan Soylu, Hatay'daki su sıkıntısını spekülasyon olarak değerlendiren sosyal medya paylaşımında, şu ifadelere yer verdi: "Hatay'dayız. Dün akşamdan itibaren organize bir şekilde malum sosyal medya kullanıcıları, “su ihtiyacı var” diyerek, spekülasyon yapıyor. İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor. Depremzedelerimize de sürekli dağıtıyoruz. Buna rağmen deprem bölgesini “unutmadık” demek için yalan üreten hesaplarla ilgili gerekli suç duyuruları yapılmakta ve Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından konu hassasiyetle takip edilmektedir."
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süleyman soylu
Bakan Soylu: Malum sosyal medya kullanıcıları 'su ihtiyacı var' diyerek spekülasyon yapıyor
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İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da yaşanan 'su sıkıntısı' çağırılarına ilişkin olarak, "İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor" dedi. Haberleri 'spekülasyon' olarak değerlendiren Soylu, "Dün akşamdan itibaren organize bir şekilde malum sosyal medya kullanıcıları, 'su ihtiyacı var' diyerek, spekülasyon yapıyor" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri olan Hatay'da yaşanan içme suyuna erişim sorunuyla ilgili sosyal medyadan çok sayıda çağrı yapılmış, destek talep edilmişti. Büyükşehir Belediyesi de kentteki acil içme suyu probleminin artarak sürdüğünü açıklamıştı.
Bakan Soylu, Hatay'daki su sıkıntısını spekülasyon olarak değerlendiren sosyal medya paylaşımında, şu ifadelere yer verdi: "Hatay'dayız. Dün akşamdan itibaren organize bir şekilde malum sosyal medya kullanıcıları, “su ihtiyacı var” diyerek, spekülasyon yapıyor. İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor. Depremzedelerimize de sürekli dağıtıyoruz. Buna rağmen deprem bölgesini “unutmadık” demek için yalan üreten hesaplarla ilgili gerekli suç duyuruları yapılmakta ve Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından konu hassasiyetle takip edilmektedir."