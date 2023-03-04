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Bakan Çavuşoğlu, Doha'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Doha'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 5. Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, BM Genel... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T22:28+0300
2023-03-04T22:28+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doha'da ilk görüşmesini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığını belirterek BM’nin deprem sonrası desteğine teşekkür ettiklerini aktardı.Bakan Çavuşoğlu, Guterres ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık girişimini, Ukrayna’daki durumu ve İstanbul Tahıl Anlaşması'nı görüştüğünü kaydetti.
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mevlüt çavuşoğlu, guterres
mevlüt çavuşoğlu, guterres

Bakan Çavuşoğlu, Doha'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

22:28 04.03.2023
© Twitter Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 5'inci Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 5'inci Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 5. Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doha'da ilk görüşmesini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığını belirterek BM’nin deprem sonrası desteğine teşekkür ettiklerini aktardı.
Bakan Çavuşoğlu, Guterres ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık girişimini, Ukrayna’daki durumu ve İstanbul Tahıl Anlaşması'nı görüştüğünü kaydetti.
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