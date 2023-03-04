Bakan Çavuşoğlu, Doha'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
© Twitter Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 5'inci Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 5. Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doha'da ilk görüşmesini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığını belirterek BM’nin deprem sonrası desteğine teşekkür ettiklerini aktardı.
Bakan Çavuşoğlu, Guterres ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık girişimini, Ukrayna’daki durumu ve İstanbul Tahıl Anlaşması'nı görüştüğünü kaydetti.
Doha’da BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı’nda ilk görüşmemizi BM Genel Sekreteri’yle gerçekleştirdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 4, 2023
BM’nin deprem sonrası desteğine teşekkür ettik. Sayın @EmineErdogan’ın başlattığı #SıfırAtık girişimimizi, Ukrayna’daki durumu ve İstanbul Tahıl Anlaşmasını görüştük. 🇹🇷🇺🇳 pic.twitter.com/Pz4qUbOY0z