Bakan Çavuşoğlu, Doha'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

© Twitter Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 5'inci Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.