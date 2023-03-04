https://sputniknews.com.tr/20230304/antakyada-ruzgardan-devrilen-agacin-altinda-kalan-2-polisten-biri-hayatini-kaybetti-1067810787.html
Antakya'da rüzgardan devrilen ağacın altında kalan 2 polisten biri hayatını kaybetti
Antakya'da rüzgardan devrilen ağacın altında kalan 2 polisten biri hayatını kaybetti
Antakya'da şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağacın altında 2 polis memuru kaldı. Polislerden biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğer polisin tedavisi... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T18:56+0300
2023-03-04T18:56+0300
2023-03-04T18:57+0300
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Antakya'da rüzgardan devrilen ağacın altında kalan 2 polisten biri hayatını kaybetti
18:56 04.03.2023 (güncellendi: 18:57 04.03.2023) Abone ol
Antakya'da şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağacın altında 2 polis memuru kaldı. Polislerden biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğer polisin tedavisi sürüyor.