https://sputniknews.com.tr/20230304/ak-parti-grup-baskanvekili-tunc-guclendirilmis-parlamenter-sistem-coktu-1067790878.html

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç: Güçlendirilmiş parlamenter sistem çöktü

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç: Güçlendirilmiş parlamenter sistem çöktü

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya ilişkin açıklamalarıyla "güçlendirilmiş parlamenter sistemin... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T01:19+0300

2023-03-04T01:19+0300

2023-03-04T01:22+0300

türkiye

yılmaz tunç

ak parti

iyi parti

meral akşener

millet ittifakı

altılı masa

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AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Akşener'in Altılı Masa ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin sözlerini değerlendirdi.Altılı Masa'nın tarihe gömüldüğünü kaydeden Tunç, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem çöktü" değerlendirmesinde bulundu.Altılı Masa'nın toplanıp toplanıp dağıldığını aktaran Tunç, "Aylarca süren Altılı Masa tiyatrosu dağıldı. Parlamenter sistem hayali iflas etti. Biz bugüne kadar olduğu gibi milletimizle omuz omuza, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaralarımızı sarmaya, Türkiye'yi hep beraber inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.AK Parti Grup Başkanvekili Tunç şunları kaydetti:Cumhur İttifakı'nın gündeminin ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'yi daha ileriye taşıyarak milletin refahını artırmak, demokrasiyi yükseltmek olduğunun altını çizen Tunç, şunları aktardı:

https://sputniknews.com.tr/20230303/demokrat-parti-millet-ittifaki-calismalarini-surdurecek-1067785057.html

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yılmaz tunç, ak parti, iyi parti, meral akşener, millet ittifakı, altılı masa