https://sputniknews.com.tr/20230304/ahmet-hakan-siyasette-butun-kartlar-yeniden-dagitiliyor-1067798331.html

Ahmet Hakan: Siyasette bütün kartlar yeniden dağıtılıyor

Ahmet Hakan: Siyasette bütün kartlar yeniden dağıtılıyor

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Bir çarşı ancak bu kadar karışabilirdi" başlıklı yazısında Altılı Masa'daki ortak aday depremini kaleme... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T11:36+0300

2023-03-04T11:36+0300

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politika

türkiye

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cumhuriyet halk partisi (chp)

iyi parti

altılı masa

meral akşener

kemal kılıçdaroğlu

ahmet hakan

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine yönelik tavrını değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Meral Akşener’in son ana kadar gönülsüz davranacağını biliyordum ama bu derece kırıp dökeceğine asla ihtimal vermiyordum. Bir paylaşım kavgası verileceğini düşünüyordum ama bu denli saygısızca bir sonu hiç mi hiç ummuyordum" dedi.Hakan'ın yazısı şöyle:"Akşenerle ilgili soru işaretleri" başlığı altında ise Hakan, şu maddeleri sıraladı:'Kılıçdaroğlu açısından olaya baktığımızda' diyen Hakan, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230304/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-adaylikta-geri-adim-atmayacak-pazartesi-gunu-aday-gosterilecek-1067797643.html

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türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, altılı masa, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, ahmet hakan