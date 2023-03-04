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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230304/ahmet-ercan-depreme-karsi-en-guvenli-evleri-acikladi-1067806837.html
Ahmet Ercan, depreme karşı en güvenli evleri açıkladı
Ahmet Ercan, depreme karşı en güvenli evleri açıkladı
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depreme karşı en güvenli evleri açıkladı. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
ahmet ercan
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Depremler sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depreme karşı en güvenli evleri açıkladı.Ercan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Öte yandan Ercan, "Deprem bakımından Türkiyemiz 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi öncesine göre daha güvenlidir. Deprem bölgesinde bulunduğunuz kentleri, işyerlerinizi, işinizi terk etmeyiniz" ifadelerini kullandı.
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türkiye, ahmet ercan, deprem
türkiye, ahmet ercan, deprem

Ahmet Ercan, depreme karşı en güvenli evleri açıkladı

15:43 04.03.2023
© AAJeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© AA
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depreme karşı en güvenli evleri açıkladı.
Depremler sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depreme karşı en güvenli evleri açıkladı.
Ercan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Depreme karşı en güvenli evler, temeli anakayaya oturan, altı taş, üzeri ağaç çatkılı, sağlıklı Safranbolu yaşam evleridir. Karabük Safranbolu'da hiç bir ev depremde yıkılmamıştır."
Öte yandan Ercan, "Deprem bakımından Türkiyemiz 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi öncesine göre daha güvenlidir. Deprem bölgesinde bulunduğunuz kentleri, işyerlerinizi, işinizi terk etmeyiniz" ifadelerini kullandı.
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