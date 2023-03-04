https://sputniknews.com.tr/20230304/ahmet-ercan-depreme-karsi-en-guvenli-evleri-acikladi-1067806837.html
Ahmet Ercan, depreme karşı en güvenli evleri açıkladı
Ahmet Ercan, depreme karşı en güvenli evleri açıkladı
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depreme karşı en güvenli evleri açıkladı. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T15:43+0300
2023-03-04T15:43+0300
2023-03-04T15:43+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
ahmet ercan
deprem
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Depremler sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depreme karşı en güvenli evleri açıkladı.Ercan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Öte yandan Ercan, "Deprem bakımından Türkiyemiz 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi öncesine göre daha güvenlidir. Deprem bölgesinde bulunduğunuz kentleri, işyerlerinizi, işinizi terk etmeyiniz" ifadelerini kullandı.
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türkiye, ahmet ercan, deprem
türkiye, ahmet ercan, deprem
Ahmet Ercan, depreme karşı en güvenli evleri açıkladı
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depreme karşı en güvenli evleri açıkladı.
Depremler sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depreme karşı en güvenli evleri açıkladı.
Ercan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Depreme karşı en güvenli evler, temeli anakayaya oturan, altı taş, üzeri ağaç çatkılı, sağlıklı Safranbolu yaşam evleridir. Karabük Safranbolu'da hiç bir ev depremde yıkılmamıştır."
Öte yandan Ercan, "Deprem bakımından Türkiyemiz 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi öncesine göre daha güvenlidir. Deprem bölgesinde bulunduğunuz kentleri, işyerlerinizi, işinizi terk etmeyiniz" ifadelerini kullandı.