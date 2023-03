Adriana Lima'nın 'FIFA Küresel Taraftar Elçisi' seçilmesine tepki

https://sputniknews.com.tr/20230304/adriana-limanin-fifa-kuresel-taraftar-elcisi-secilmesine-tepki-1067807029.html

Ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, FIFA tarafından "FIFA Küresel Taraftar Elçisi" ilan edildi. Brezilyalı modelin her ne kadar futbol tutkusu olduğu bilinse de sporla bir ilişkisinin olmaması tepki çekti.Organizasyonun ilk FIFA Küresel Taraftar Elçisi olan 41 yaşındaki model, geçtiğimiz hafta Paris'te düzenlenen FIFA The Best ödüllerinde yer almış ve büyük bir futbol hayranı olduğunu dile getirmişti.Ancak Avustralya kadın takımının eski kaptanı Moya Dodd, FIFA'nın bu kararına sessiz kalmadı. Dodd, Lima'nın defilelerden önce kendini aç bıraktığını ve daha önce verdiği bir röportajda kürtajı 'suç' olarak nitelendirdiğini hatırlattı. Dodd FIFA'yı 'sağır' olarak nitelendirdi.Avustralya Kadın Sporları Başkanı Gen Dohrmann ise Dodd'un ifadelerine katıldığını söylerken başka efsanelerin neden göz ardı edildiğini sorguladı.Öte yandan, diğer kesimler Lima'nın kadın futbolcuları nasıl temsil edebileceğine dair soru işaretleri olduğunu dile getirdi. Yer alan ifadeler arasında Lima için "Gerçekten teşvik ettiğimiz sporda uluslararası ödüllere sahip biri mi? Bu rol model türü, kampanyanın önünde olması gereken bir tür değildir" ifadeleri kullanıldı.

