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https://sputniknews.com.tr/20230304/adriana-limanin-fifa-kuresel-taraftar-elcisi-secilmesine-tepki-1067807029.html
Adriana Lima'nın 'FIFA Küresel Taraftar Elçisi' seçilmesine tepki
Adriana Lima'nın 'FIFA Küresel Taraftar Elçisi' seçilmesine tepki
FIFA, Brezilyalı model Adriana Lima'nın organizasyonun ilk FIFA Küresel Taraftar Elçisi olarak atandığını duyurdu. Ancak modelin sporla bir bağlantısının... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T15:56+0300
2023-03-04T15:56+0300
dünya
fifa
adriana lima
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Ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, FIFA tarafından "FIFA Küresel Taraftar Elçisi" ilan edildi. Brezilyalı modelin her ne kadar futbol tutkusu olduğu bilinse de sporla bir ilişkisinin olmaması tepki çekti.Organizasyonun ilk FIFA Küresel Taraftar Elçisi olan 41 yaşındaki model, geçtiğimiz hafta Paris'te düzenlenen FIFA The Best ödüllerinde yer almış ve büyük bir futbol hayranı olduğunu dile getirmişti.Ancak Avustralya kadın takımının eski kaptanı Moya Dodd, FIFA'nın bu kararına sessiz kalmadı. Dodd, Lima'nın defilelerden önce kendini aç bıraktığını ve daha önce verdiği bir röportajda kürtajı 'suç' olarak nitelendirdiğini hatırlattı. Dodd FIFA'yı 'sağır' olarak nitelendirdi.Avustralya Kadın Sporları Başkanı Gen Dohrmann ise Dodd'un ifadelerine katıldığını söylerken başka efsanelerin neden göz ardı edildiğini sorguladı.Öte yandan, diğer kesimler Lima'nın kadın futbolcuları nasıl temsil edebileceğine dair soru işaretleri olduğunu dile getirdi. Yer alan ifadeler arasında Lima için "Gerçekten teşvik ettiğimiz sporda uluslararası ödüllere sahip biri mi? Bu rol model türü, kampanyanın önünde olması gereken bir tür değildir" ifadeleri kullanıldı.
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fifa, adriana lima

Adriana Lima'nın 'FIFA Küresel Taraftar Elçisi' seçilmesine tepki

15:56 04.03.2023
© DivulgaçãoAdriana Lima
Adriana Lima - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© Divulgação
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FIFA, Brezilyalı model Adriana Lima'nın organizasyonun ilk FIFA Küresel Taraftar Elçisi olarak atandığını duyurdu. Ancak modelin sporla bir bağlantısının olmaması üzerine bazı kesimlerden FIFA'ya tepki geldi.
Ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, FIFA tarafından "FIFA Küresel Taraftar Elçisi" ilan edildi. Brezilyalı modelin her ne kadar futbol tutkusu olduğu bilinse de sporla bir ilişkisinin olmaması tepki çekti.
Organizasyonun ilk FIFA Küresel Taraftar Elçisi olan 41 yaşındaki model, geçtiğimiz hafta Paris'te düzenlenen FIFA The Best ödüllerinde yer almış ve büyük bir futbol hayranı olduğunu dile getirmişti.
Ancak Avustralya kadın takımının eski kaptanı Moya Dodd, FIFA'nın bu kararına sessiz kalmadı. Dodd, Lima'nın defilelerden önce kendini aç bıraktığını ve daha önce verdiği bir röportajda kürtajı 'suç' olarak nitelendirdiğini hatırlattı. Dodd FIFA'yı 'sağır' olarak nitelendirdi.
Avustralya Kadın Sporları Başkanı Gen Dohrmann ise Dodd'un ifadelerine katıldığını söylerken başka efsanelerin neden göz ardı edildiğini sorguladı.
Öte yandan, diğer kesimler Lima'nın kadın futbolcuları nasıl temsil edebileceğine dair soru işaretleri olduğunu dile getirdi. Yer alan ifadeler arasında Lima için "Gerçekten teşvik ettiğimiz sporda uluslararası ödüllere sahip biri mi? Bu rol model türü, kampanyanın önünde olması gereken bir tür değildir" ifadeleri kullanıldı.
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