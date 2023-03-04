https://sputniknews.com.tr/20230304/adanada-41-buyuklugunde-deprem-1067793581.html
Adana'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T03:41+0300
2023-03-04T03:41+0300
2023-03-04T03:41+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adana
deprem
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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adana, deprem
Adana'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.