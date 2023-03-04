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Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu adaylıkta geri adım atmayacak, pazartesi günü aday gösterilecek
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu adaylıkta geri adım atmayacak, pazartesi günü aday gösterilecek
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığından geri adım atmayacağını söyleyen Abdulkadir Selvi, "Pazartesi günü 5 parti tarafından aday... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T11:15+0300
2023-03-04T11:15+0300
politika
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
meral akşener
iyi parti
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akşener'in "masadan kalkmasını" beklemediğini söyleyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Akşener’in eleştirilerde bulunduktan sonra pazartesi günü toplantıya katılması öngörülüyordu. O nedenle Kılıçdaroğlu, o gece Akşener’i aramadı. Ancak Akşener’in köprüleri atmasından sonra Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine, 'Aleyhte bir açıklama yapmayın' diye talimat verdi" dedi.Selvi, yazısında şu kulis bilgilerini aktardı:
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türkiye, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), meral akşener, iyi parti
türkiye, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), meral akşener, iyi parti

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu adaylıkta geri adım atmayacak, pazartesi günü aday gösterilecek

11:15 04.03.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığından geri adım atmayacağını söyleyen Abdulkadir Selvi, "Pazartesi günü 5 parti tarafından aday gösterilecek" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akşener'in "masadan kalkmasını" beklemediğini söyleyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Akşener’in eleştirilerde bulunduktan sonra pazartesi günü toplantıya katılması öngörülüyordu. O nedenle Kılıçdaroğlu, o gece Akşener’i aramadı. Ancak Akşener’in köprüleri atmasından sonra Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine, 'Aleyhte bir açıklama yapmayın' diye talimat verdi" dedi.
Selvi, yazısında şu kulis bilgilerini aktardı:
1.
Kılıçdaroğlu, Akşener’in ortak bildiriye imza attıktan sonra masadan kalkmasını beklemiyordu.
2.
Akşener’in eleştirilerde bulunduktan sonra pazartesi günü toplantıya katılması öngörülüyordu. O nedenle Kılıçdaroğlu, o gece Akşener’i aramadı. Ancak Akşener’in köprüleri atmasından sonra Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine, “Aleyhte bir açıklama yapmayın” diye talimat verdi.
3.
Kılıçdaroğlu’nun, “Anketle cumhurbaşkanı adayı belirlendiği nerede görülmüş? Asıl dayatma 5 parti birini önerirken anket yapalım demek, bizim belediye başkanlarımızı önermek değil mi?” diye tepki gösterdiği söyleniyor.
4.
Akşener, 6’lı Masa’yla köprüleri attı. Beşli masa oldu. 3 Mart’tan itibaren muhalefet cephesinde yeni bir süreç başladı.
5.
Peki İYİ Parti’nin kalktığı masaya HDP oturur mu? HDP masaya oturmayacak. Ancak HDP aday çıkarmayacak, Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek. Bu mesaj Kılıçdaroğlu’na iletildi.
6.
Meral Akşener’in 6’lı Masa’nın toplantısından sonra perşembe gecesi iki başkanı arayarak, “Aday olarak sizi önerdim” dediği söyleniyor.
7.
Akşener’in çağrısı üzerine İmamoğlu ve Yavaş’ın bir süre CHP’li yetkililerin telefonlarına çıkmaması partide rahatsızlığa yol açtı.
8.
Akşener, Kılıçdaroğlu’ndan başbakanlık yetkileriyle donatılmış tek cumhurbaşkanı yardımcılığı bekliyordu. Ancak İYİ Parti kaynakları Ahmet Davutoğlu’nun son hafta yaptığı temaslarla bu planı bozduğunu düşünüyorlar. Akşener’in buna tepki olarak krizi tırmandırdığı söyleniyor.
9.
İYİ Parti’de şimdi cumhurbaşkanı adaylığı kulisi başladı. Gözler Akşener’de. Ancak ikinci kez başarısızlığa uğramamak için dikkatli hareket ettiği söyleniyor.
10.
Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda geri adım atamayacak. Pazartesi günü 5 parti tarafından aday gösterilecek. HDP de Kılıçdaroğlu’na destek verecek.
11.
Kılıçdaroğlu akşam saatlerindeki mesajında geri adım atmayacağı mesajını verdi. Akşener’in sert açıklamasını, “siyasi nezaketsizlik” olarak nitelendirdi.
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