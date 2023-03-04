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https://sputniknews.com.tr/20230304/abdli-eski-istihbarat-subayi-putin-blof-yapmiyor-1067809382.html
ABD’li eski istihbarat subayı: Putin blöf yapmıyor
ABD’li eski istihbarat subayı: Putin blöf yapmıyor
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Putin’in Ukrayna'daki hedeflerini hiçbir zaman gizlemediğini belirtti. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T17:38+0300
2023-03-04T17:38+0300
dünya
abd
vladimir putin
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ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki hedefleri konusunda her zaman açık olduğunu söyledi.Ritter, “Sorusu olan var mı? Cevaplar açık, devlet başkanının sözlerinde. Putin hakkında söylemek istediğim şey tam da bu. Blöf yapmıyor, bir şey söylediğinde yapıyor” dedi.Rus liderin niyetini gizlemediğini ve her zaman planlarından doğrudan bahsettiğine vurgu yapan Ritter, Putin'in Donbass'ı özgürleştirme ve orada yaşam için uygun sosyal ve ekonomik koşullar yaratma hedefine ulaşacağına inandığını belirterek, “Batı, Ukrayna'ya Rus vatandaşlarını tehdit eden NATO silahları sağlıyor, bu nedenle devlet başkanı olarak Putin vatandaşlarını koruyacak ve bu silahların Rusya sınırına yaklaşmasına izin vermeyecek” diye konuştu.Artık sadece Batılı liderlerin değil, Ukraynalıların da bu savaşı kazanamayacaklarını anladığını vurgulayan Ritter, ayrıca NATO'nun mühimmat eksikliği ve yetersiz eğitim nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini tam olarak destekleyemeyeceğine de dikkat çekti.
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abd, vladimir putin
abd, vladimir putin

ABD’li eski istihbarat subayı: Putin blöf yapmıyor

17:38 04.03.2023
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© Sputnik
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Putin’in Ukrayna'daki hedeflerini hiçbir zaman gizlemediğini belirtti.
ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki hedefleri konusunda her zaman açık olduğunu söyledi.
Ritter, “Sorusu olan var mı? Cevaplar açık, devlet başkanının sözlerinde. Putin hakkında söylemek istediğim şey tam da bu. Blöf yapmıyor, bir şey söylediğinde yapıyor” dedi.
Rus liderin niyetini gizlemediğini ve her zaman planlarından doğrudan bahsettiğine vurgu yapan Ritter, Putin'in Donbass'ı özgürleştirme ve orada yaşam için uygun sosyal ve ekonomik koşullar yaratma hedefine ulaşacağına inandığını belirterek, “Batı, Ukrayna'ya Rus vatandaşlarını tehdit eden NATO silahları sağlıyor, bu nedenle devlet başkanı olarak Putin vatandaşlarını koruyacak ve bu silahların Rusya sınırına yaklaşmasına izin vermeyecek” diye konuştu.
Artık sadece Batılı liderlerin değil, Ukraynalıların da bu savaşı kazanamayacaklarını anladığını vurgulayan Ritter, ayrıca NATO'nun mühimmat eksikliği ve yetersiz eğitim nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini tam olarak destekleyemeyeceğine de dikkat çekti.
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