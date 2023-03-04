https://sputniknews.com.tr/20230304/abd-basini-biden-amerikalilari-ukraynayi-destekleme-gerekliligi-konusunda-ikna-edemedi-1067809794.html

ABD basını: Biden, Amerikalıları Ukrayna'yı destekleme gerekliliği konusunda ikna edemedi

ABD basını: Biden, Amerikalıları Ukrayna'yı destekleme gerekliliği konusunda ikna edemedi

New York Post gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kiev’e yaptığı ziyaretle bile Amerikan kamuoyunu Ukrayna'ya yapılan yardımın haklı olduğuna ikna edemediğini... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T18:31+0300

2023-03-04T18:31+0300

2023-03-04T18:32+0300

ukrayna krizi

joe biden

abd

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Gazetenin yayınladığı makalede, Biden’ın Ukrayna'ya silah sağlamakta yavaş kalmasının yanı sıra ABD'nin bu ülkeye verdiği desteği Amerikan halkı karşısında haklı çıkarma konusunda da sınavda kaldığı kaydedildi.Makalede, “NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi'nin yaptığı anketin sonuçları, Amerikalıların ABD’nin çatışmada ‘baş’ rolüne verdiği desteğin geçen yıl yüzde 32 iken bu yıl yüzde 26'ya düştüğünü gösterdi. Amerikalıların yalnızca yüzde 48'i hala Amerikan silahlarının tedarikini halihazırda destekliyor, oysa önceki oran yüzde 60 idi” ifadelerine yer verildi.ABD'nin zaten çok şey yaptığına inananların sayısının geçen yıl yüzde yedi iken geçen şubat ayı itibarı ile yüzde 26'ya çıktığına dikkat çekilen yazıda, Fox haber kanalının yaptığı bir anketin, katılımcıların yüzde 46'sının Kiev'e yapılan yardımı bir zaman çerçevesine konulmasını istediğini ortaya koyduğunu, Cumhuriyetçi Parti'nin bazı temsilcilerinin ise Kongre'de yardımın tamamen durdurulmasını savundukları ifade edildi.Yazarlar böylelikle Biden'ın beklenmedik bir şekilde Kiev'e yaptığı ziyaretin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin moralini yükselttiğine, ancak Amerikan kamuoyu için herhangi bir şey yapmadığına inanıyor.

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joe biden, abd