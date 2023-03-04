https://sputniknews.com.tr/20230304/5-siyasi-parti-lideri-saadet-partisi-genel-merkezinde-bir-araya-geliyor-1067809009.html

5 siyasi parti lideri Saadet Partisi Genel Merkezin'de bir araya geliyor

5 siyasi parti lideri Saadet Partisi Genel Merkezin'de bir araya geliyor

CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanları Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geliyor. 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T17:16+0300

2023-03-04T17:16+0300

2023-03-04T17:28+0300

politika

altılı masa

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

saadet partisi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'da yer almayacağını açıklamasının ardından Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden 5'inin genel başkanları bir toplantı gerçekleştiriyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne giriş yapmış durumda.Parti merkezine ilk gelen isim CHP lideri Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu parti merkezi binasına girişte "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı ile karşılandı.Saadet Partisi önünde bir kişi İYİ Parti lideri Akşener'e "Yazıklar olsun size" sözleriyle tepki gösterdi.

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altılı masa, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, saadet partisi