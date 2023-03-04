https://sputniknews.com.tr/20230304/5-siyasi-parti-lideri-saadet-partisi-genel-merkezinde-bir-araya-geliyor-1067809009.html
5 siyasi parti lideri Saadet Partisi Genel Merkezin'de bir araya geliyor
5 siyasi parti lideri Saadet Partisi Genel Merkezin'de bir araya geliyor
CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanları Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geliyor. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T17:16+0300
2023-03-04T17:16+0300
2023-03-04T17:28+0300
politika
altılı masa
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
saadet partisi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'da yer almayacağını açıklamasının ardından Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden 5'inin genel başkanları bir toplantı gerçekleştiriyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne giriş yapmış durumda.Parti merkezine ilk gelen isim CHP lideri Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu parti merkezi binasına girişte "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı ile karşılandı.Saadet Partisi önünde bir kişi İYİ Parti lideri Akşener'e "Yazıklar olsun size" sözleriyle tepki gösterdi.
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altılı masa, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, saadet partisi
altılı masa, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, saadet partisi
5 siyasi parti lideri Saadet Partisi Genel Merkezin'de bir araya geliyor
17:16 04.03.2023 (güncellendi: 17:28 04.03.2023) Abone ol
CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanları Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geliyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'da yer almayacağını açıklamasının ardından Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden 5'inin genel başkanları bir toplantı gerçekleştiriyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne giriş yapmış durumda.
Parti merkezine ilk gelen isim CHP lideri Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu parti merkezi binasına girişte "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı ile karşılandı.
Saadet Partisi önünde bir kişi İYİ Parti lideri Akşener'e "Yazıklar olsun size" sözleriyle tepki gösterdi.