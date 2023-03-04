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5 milyon liralık dolandırıcılık: Sağlık çalışanları kanser ilaçlarını çaldı
5 milyon liralık dolandırıcılık: Sağlık çalışanları kanser ilaçlarını çaldı
İstanbul'da bir hastaneden çalındığı belli olmaması için yerine su doldurularak kanser ilaçlarının satıldığı ve 5 milyon liraya yakın dolandırıcılık yapıldığı... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T12:31+0300
2023-03-04T12:31+0300
türkiye
sağlık çalışanı
ilaç
kanser ilacı
dolandırıcılık
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Akılalmaz kanser ilacı dolandırıcılığı İstanbul'da yaşandı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, bir hastanenin onkoloji bölümünde, kemoterapi gören kanser hastaları için hazırlanan ilaçlar yerine su enjekte edildiğini, değeri 10 ile 90 bin lira arasında değişen gerçek ilaçların ise satıldığını belirledi.Eczane önünde suçüstü yakalandılarŞüphelilerin, ilaçları önce çeşitli hırsızlık yöntemleriyle kendi üstüne geçirdikleri ardından da sırt çantalarıyla dışarı çıkararak ilaçları bir eczacıyla kuryeye yüklü miktarda para karşılığı teslim ettikleri tespit edildi.Bunun üzerine şüphelileri takip eden polis, çantayla ilaç taşıyanları eczane önünde suçüstü yakaladı. Operasyonda toplam 5 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilere ait eczane, ev ve araçlarda yapılan aramalarda 4 bin 401 dolar, 30 euro, 20 pound, 70 bin 435 lira ve 222 kutu kanser ilacı ele geçirildi.Toplam kamu zararı 4 milyon 914 liraOperasyonda ele geçirilen ve başkaları adına reçetelendirilerek SGK Başkanlığına fatura edildiği anlaşılan kanser ilaçlarının piyasa değerine göre hesaplanan toplam kamu zararının 4 milyon 914 bin 644 lira olduğu belirlendi.Öte yandan şüphelilerin suçüstü yakalandığı anlar polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde ellerinde çanta ile bir eczanenin kapısında araçlarından inen 2 şüphelinin taşıdıkları çantalarda ilaç bulunduğu ve şüphelilerin gözaltına alındığı anlar yer aldı.Operasyonda gözaltına alınanlardan 1 kişinin medikal firma sahibi, 3 kişinin sağlık teknikeri, 1 kişinin ise eczacı kalfası olduğu öğrenildi.
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sağlık çalışanı, ilaç, kanser ilacı, dolandırıcılık
sağlık çalışanı, ilaç, kanser ilacı, dolandırıcılık

5 milyon liralık dolandırıcılık: Sağlık çalışanları kanser ilaçlarını çaldı

12:31 04.03.2023
© AAilaç, hap
ilaç, hap - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© AA
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İstanbul'da bir hastaneden çalındığı belli olmaması için yerine su doldurularak kanser ilaçlarının satıldığı ve 5 milyon liraya yakın dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. Aralarında sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu 5 kişi yakalandı. Satılan gerçek ilaçların değerinin 10 bin lira ile 90 bin lira arasında değiştiği aktarıldı.
Akılalmaz kanser ilacı dolandırıcılığı İstanbul'da yaşandı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, bir hastanenin onkoloji bölümünde, kemoterapi gören kanser hastaları için hazırlanan ilaçlar yerine su enjekte edildiğini, değeri 10 ile 90 bin lira arasında değişen gerçek ilaçların ise satıldığını belirledi.

Eczane önünde suçüstü yakalandılar

Şüphelilerin, ilaçları önce çeşitli hırsızlık yöntemleriyle kendi üstüne geçirdikleri ardından da sırt çantalarıyla dışarı çıkararak ilaçları bir eczacıyla kuryeye yüklü miktarda para karşılığı teslim ettikleri tespit edildi.
Bunun üzerine şüphelileri takip eden polis, çantayla ilaç taşıyanları eczane önünde suçüstü yakaladı. Operasyonda toplam 5 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilere ait eczane, ev ve araçlarda yapılan aramalarda 4 bin 401 dolar, 30 euro, 20 pound, 70 bin 435 lira ve 222 kutu kanser ilacı ele geçirildi.

Toplam kamu zararı 4 milyon 914 lira

Operasyonda ele geçirilen ve başkaları adına reçetelendirilerek SGK Başkanlığına fatura edildiği anlaşılan kanser ilaçlarının piyasa değerine göre hesaplanan toplam kamu zararının 4 milyon 914 bin 644 lira olduğu belirlendi.
Öte yandan şüphelilerin suçüstü yakalandığı anlar polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde ellerinde çanta ile bir eczanenin kapısında araçlarından inen 2 şüphelinin taşıdıkları çantalarda ilaç bulunduğu ve şüphelilerin gözaltına alındığı anlar yer aldı.
Operasyonda gözaltına alınanlardan 1 kişinin medikal firma sahibi, 3 kişinin sağlık teknikeri, 1 kişinin ise eczacı kalfası olduğu öğrenildi.
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