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23 yıldır her gün yaklaşık 75 parça tuvalet kağıdı yiyor: 'İki katlı ruloları tercih ediyorum'
23 yıldır her gün yaklaşık 75 parça tuvalet kağıdı yiyor: 'İki katlı ruloları tercih ediyorum'
Tuvalet kağıdı yeme bağımlısı olan bir kadın, her gün yaklaşık 75 yaprak tuvalet kağıdı tükettiğini söylerken, aynı zamanda sindiriminin kolay olduğunu... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T12:00+0300
2023-03-04T12:08+0300
yaşam
viral
yeme bozukluğu
tuvalet kağıdı
dünya
abd
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ABD'nin Chicago kentinde yaşayan Kesha adlı kadın, televizyonda yayınlanan bir programa, kağıt tüketimiyle ilgili bir yeme bozukluğu olan ksilofaji rahatsızlığı nedeniyle konuk oldu. 34 yaşındaki kadın, 23 yıldır hemen hemen her gün tuvalet kağıdı yediğini açıkladı.'2 katlı ruloları tercih ediyor'Bu takıntısının altıncı sınıfta evinden ayrılıp büyükannesi ve teyzesinin yanına taşındığında yaşadığı bir "çocukluk travmasından" kaynaklandığına inanan kadın, bu alışkanlığından kurtulamadığına da dikkat çekti."Tuvalet kağıdının dilimde bıraktığı hissi, dilime değdiğinde eriyip gitmesini sevdiğim için (yemeye) can atıyorum," diyen kadın, çok fazla yediğinde 'tuvalete gitmekte zorlandığını' itiraf ediyor ve mide krampları yaşadığını söylüyor. Kesha ayrıca, 'sindirimi daha kolay olduğu için iki katlı ruloları tercih ettiğini' açıkladı.Psikiyatrist: Ölümcül olabilirBu alışkanlığın oldukça sorunlu olduğunun altını çizen, Psikiyatrist Kimm Dennis ise bu işlemin sonucunda bağırsakların yırtılabileceğini ve kişinin oldukça hızlı bir şekilde ölebileceğini vurguladı.Dennis, benzer alışkanlıklara sahip bireylere hitaben, "Vücudunuzu riske atıyorsunuz ve hayatınızla gerçekten Rus ruleti oynuyorsunuz. Kağıt yemek elbette olağan bir şey değil ve sonuçta ölümcül olmasa bile kesinlikle çok tehlikeli olabilir" dedi.LadBible'da yer alan habere göre, yiyecek olmayan şeyleri yeme arzusu ve aşerme, Latince saksağan kelimesinden gelen pika sözcüğüyle tarif edilir. Yaygın olarak hamilelerde görülmekle birlikte, bu vakada gördüğümüz gibi hamile olmayan insanlarda da ortaya çıkabilir.
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viral, yeme bozukluğu, tuvalet kağıdı, dünya, abd
viral, yeme bozukluğu, tuvalet kağıdı, dünya, abd

23 yıldır her gün yaklaşık 75 parça tuvalet kağıdı yiyor: 'İki katlı ruloları tercih ediyorum'

12:00 04.03.2023 (güncellendi: 12:08 04.03.2023)
© AP Photo / DPA / Bernd ThissenKoronavirüs konulu yemekler
Koronavirüs konulu yemekler - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / DPA / Bernd Thissen
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Tuvalet kağıdı yeme bağımlısı olan bir kadın, her gün yaklaşık 75 yaprak tuvalet kağıdı tükettiğini söylerken, aynı zamanda sindiriminin kolay olduğunu düşündüğü için 2 katlı ruloları tercih ettiğine dikkat çekti.
ABD'nin Chicago kentinde yaşayan Kesha adlı kadın, televizyonda yayınlanan bir programa, kağıt tüketimiyle ilgili bir yeme bozukluğu olan ksilofaji rahatsızlığı nedeniyle konuk oldu. 34 yaşındaki kadın, 23 yıldır hemen hemen her gün tuvalet kağıdı yediğini açıkladı.

'2 katlı ruloları tercih ediyor'

Bu takıntısının altıncı sınıfta evinden ayrılıp büyükannesi ve teyzesinin yanına taşındığında yaşadığı bir "çocukluk travmasından" kaynaklandığına inanan kadın, bu alışkanlığından kurtulamadığına da dikkat çekti.
"Tuvalet kağıdının dilimde bıraktığı hissi, dilime değdiğinde eriyip gitmesini sevdiğim için (yemeye) can atıyorum," diyen kadın, çok fazla yediğinde 'tuvalete gitmekte zorlandığını' itiraf ediyor ve mide krampları yaşadığını söylüyor. Kesha ayrıca, 'sindirimi daha kolay olduğu için iki katlı ruloları tercih ettiğini' açıkladı.

Psikiyatrist: Ölümcül olabilir

Bu alışkanlığın oldukça sorunlu olduğunun altını çizen, Psikiyatrist Kimm Dennis ise bu işlemin sonucunda bağırsakların yırtılabileceğini ve kişinin oldukça hızlı bir şekilde ölebileceğini vurguladı.
Dennis, benzer alışkanlıklara sahip bireylere hitaben, "Vücudunuzu riske atıyorsunuz ve hayatınızla gerçekten Rus ruleti oynuyorsunuz. Kağıt yemek elbette olağan bir şey değil ve sonuçta ölümcül olmasa bile kesinlikle çok tehlikeli olabilir" dedi.
LadBible'da yer alan habere göre, yiyecek olmayan şeyleri yeme arzusu ve aşerme, Latince saksağan kelimesinden gelen pika sözcüğüyle tarif edilir. Yaygın olarak hamilelerde görülmekle birlikte, bu vakada gördüğümüz gibi hamile olmayan insanlarda da ortaya çıkabilir.
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