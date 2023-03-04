https://sputniknews.com.tr/20230304/-iyi-parti-grup-baskanvekilli-dervisoglu-aksener-6-marttaki-toplantiya-katilmayacak-1067810867.html
İYİ Parti Grup Başkanvekilli Dervişoğlu: Akşener 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak
İYİ Parti Grup Başkanvekilli Dervişoğlu: Akşener 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak
İYİ Parti Genel Başkanvekili Dervişoğlu, Meral Akşener'in 6 Mart'taki toplantıya katılmayacağını açıkladı. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T19:11+0300
2023-03-04T19:11+0300
2023-03-04T19:13+0300
meral akşener
iyi parti
altılı masa
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6 Mart pazartesi günü gerçekleşecek olan Millet İttifakı toplantısında yer almayacağı bildirildi.
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meral akşener, iyi parti, altılı masa
meral akşener, iyi parti, altılı masa
İYİ Parti Grup Başkanvekilli Dervişoğlu: Akşener 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak
19:11 04.03.2023 (güncellendi: 19:13 04.03.2023) Abone ol
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İYİ Parti Genel Başkanvekili Dervişoğlu, Meral Akşener'in 6 Mart'taki toplantıya katılmayacağını açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6 Mart pazartesi günü gerçekleşecek olan Millet İttifakı toplantısında yer almayacağı bildirildi.