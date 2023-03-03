https://sputniknews.com.tr/20230303/zeynep-bastika-alkollu-icecek-reklami-cezasi-10-milyon-izlenmeli-video-yayindan-kaldirildi-1067748146.html
Zeynep Bastık’a ‘alkollü içecek reklamı’ cezası: 10 milyon izlenmeli video yayından kaldırıldı
Zeynep Bastık’a ‘alkollü içecek reklamı’ cezası: 10 milyon izlenmeli video yayından kaldırıldı
Şarkıcı Zeynep Bastık’a Youtube kanalında yayınladığı klipte ‘alkollü içecek reklamı yaptığı’ gerekçesiyle 155 bin 712 TL cezası kesildi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T09:32+0300
2023-03-03T09:32+0300
2023-03-03T09:33+0300
yaşam
türkiye
zeynep bastık
para cezası
alkollü içecek
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Zeynep Bastık’a 16 Eylül 2022 tarihinde Youtube kanalında yayınladığı video nedeniyle para cezası verildi. Posta’da yer alan habere göre, klibin alkollü içecek reklamı içerdiği gerekçesiyle şarkıcıya 155 bin 712 TL ceza kesildi.10 milyon izlenmesi olan video yayından kaldırıldı.
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türkiye, zeynep bastık, para cezası, alkollü içecek
türkiye, zeynep bastık, para cezası, alkollü içecek
Zeynep Bastık’a ‘alkollü içecek reklamı’ cezası: 10 milyon izlenmeli video yayından kaldırıldı
09:32 03.03.2023 (güncellendi: 09:33 03.03.2023) Abone ol
Şarkıcı Zeynep Bastık’a Youtube kanalında yayınladığı klipte ‘alkollü içecek reklamı yaptığı’ gerekçesiyle 155 bin 712 TL cezası kesildi.
Zeynep Bastık’a 16 Eylül 2022 tarihinde Youtube kanalında yayınladığı video nedeniyle para cezası verildi.
Posta’da yer alan habere göre, klibin alkollü içecek reklamı içerdiği gerekçesiyle şarkıcıya 155 bin 712 TL ceza kesildi.
10 milyon izlenmesi olan video yayından kaldırıldı.