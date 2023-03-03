https://sputniknews.com.tr/20230303/zeynep-bastika-alkollu-icecek-reklami-cezasi-10-milyon-izlenmeli-video-yayindan-kaldirildi-1067748146.html

Zeynep Bastık’a ‘alkollü içecek reklamı’ cezası: 10 milyon izlenmeli video yayından kaldırıldı

Zeynep Bastık’a ‘alkollü içecek reklamı’ cezası: 10 milyon izlenmeli video yayından kaldırıldı

Şarkıcı Zeynep Bastık’a Youtube kanalında yayınladığı klipte ‘alkollü içecek reklamı yaptığı’ gerekçesiyle 155 bin 712 TL cezası kesildi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

zeynep bastık

para cezası

alkollü içecek

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Zeynep Bastık’a 16 Eylül 2022 tarihinde Youtube kanalında yayınladığı video nedeniyle para cezası verildi. Posta’da yer alan habere göre, klibin alkollü içecek reklamı içerdiği gerekçesiyle şarkıcıya 155 bin 712 TL ceza kesildi.10 milyon izlenmesi olan video yayından kaldırıldı.

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türkiye, zeynep bastık, para cezası, alkollü içecek