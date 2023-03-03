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https://sputniknews.com.tr/20230303/zeynep-bastika-alkollu-icecek-reklami-cezasi-10-milyon-izlenmeli-video-yayindan-kaldirildi-1067748146.html
Zeynep Bastık’a ‘alkollü içecek reklamı’ cezası: 10 milyon izlenmeli video yayından kaldırıldı
Zeynep Bastık’a ‘alkollü içecek reklamı’ cezası: 10 milyon izlenmeli video yayından kaldırıldı
Şarkıcı Zeynep Bastık’a Youtube kanalında yayınladığı klipte ‘alkollü içecek reklamı yaptığı’ gerekçesiyle 155 bin 712 TL cezası kesildi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
türkiye
zeynep bastık
para cezası
alkollü içecek
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Zeynep Bastık’a 16 Eylül 2022 tarihinde Youtube kanalında yayınladığı video nedeniyle para cezası verildi. Posta’da yer alan habere göre, klibin alkollü içecek reklamı içerdiği gerekçesiyle şarkıcıya 155 bin 712 TL ceza kesildi.10 milyon izlenmesi olan video yayından kaldırıldı.
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türkiye, zeynep bastık, para cezası, alkollü içecek
türkiye, zeynep bastık, para cezası, alkollü içecek

Zeynep Bastık’a ‘alkollü içecek reklamı’ cezası: 10 milyon izlenmeli video yayından kaldırıldı

09:32 03.03.2023 (güncellendi: 09:33 03.03.2023)
© İHAZeynep Bastık
Zeynep Bastık - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© İHA
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Şarkıcı Zeynep Bastık’a Youtube kanalında yayınladığı klipte ‘alkollü içecek reklamı yaptığı’ gerekçesiyle 155 bin 712 TL cezası kesildi.
Zeynep Bastık’a 16 Eylül 2022 tarihinde Youtube kanalında yayınladığı video nedeniyle para cezası verildi.
Posta’da yer alan habere göre, klibin alkollü içecek reklamı içerdiği gerekçesiyle şarkıcıya 155 bin 712 TL ceza kesildi.
10 milyon izlenmesi olan video yayından kaldırıldı.
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