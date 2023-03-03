https://sputniknews.com.tr/20230303/zerda-dizisinin-cekildigi-konak-depremde-yerle-bir-oldu-1067763407.html

'Zerda' dizisinin çekildiği konak depremde yerle bir oldu

'Zerda' dizisinin çekildiği konak depremde yerle bir oldu

Bir dönem izlenme rekorları kıran 'Zerda' dizisinin çekildiği; Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü beldesinde bulunan, 1916 yılında yapılan Hurşit... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T13:51+0300

2023-03-03T13:51+0300

2023-03-03T13:52+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kahramanmaraş

dizi

konak

gaziantep

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Başrollerinde Ece Uslu ve Yavuz Bingöl'in yer aldığı, 2002-2004 yılları arasında yayınlanan 'Zerda' dizisinin yanı sıra birçok filme de ev sahipliği yapan ve üç ayrı bölünden oluşan Hurşit Ağa Konağı'nın iki bağımsız kısmı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olurken, bir bölümü ise ağır hasarlı şekilde ayakta kaldı.Tarihi ve bahçesi ile bölgenin önemli turistik merkezleri arasında yer alan konağın yerinde taş yığınlarından oluşan enkaz bulunuyor.Hurşit Ağa'nın torunlarından olan ve konağın sahiplerinden Mustafa Kemal Eren, “Hurşit Ağa Konağı olarak geçer bölgenin en önceki yapılarından birisi ve şu an sit alanı bölgesinde yer alıyor. Hurşit Ağa Ailesi göçten sonra ilk buraya yerleştikten sonra burayı kurmuş. Bizler de ailenin ferlerindeniz, maalesef bu depremden sonra kaybettik bütün değerlerimizi” dedi.Mustafa Kemal Eren, "En son bilinen Zerda dizisi çekilmişti. Ondan yana Türkiye biraz daha iyi bilirler. Ondan öncesi de Gaziantep’in kurtuluşuna katkı veren 250 tane atlı sipahisi ile Gaziantep’in kurtuluşuna nokta atışı yaparak kurtuluş mücadelesinde büyük sağlayan Hurşit Ağa büyük dedelerimizdir. Görülmüş bir şey değil, taşların hepsi yani iç taşlar bile dama dama ayrılmıştır. Tarihte daha önce böyle bir şeyin yaşandığını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.'Ailemizin soyu bu konaktan geliyor'Mehmet Tolga Eren ise "Hurşit Ağa Konağı daha önce Zerda dizisiyle ün kazanmıştı. Zerda dizisinden sonra bir yangın geçirmişti. O dönemin belediye başkanları da gelmişti ve yangın sonrası onarılacağını söylemişti. Fakat deprem sonrası tamamen yerle bir oldu. Tekrardan onarılabilecek bir duruma gelmedi. Üzgünüz ailemizin soyu bu konaktan geliyor. Bunu bu halde görmek zaten bizleri yıllardır üzücü bir durumdu. Tüm milletimize geçmiş olsun” şeklinde konuştu.Dağlardan kayaların koptuğu ve yollara düştüğü ve çok sayıda binanın enkaza döndüğü Sakçagözü mahallesinde, tarihi yapısı, eşyaları ve bahçesi ile bölgenin önemli turistik merkezleri arasında yer alan konaktan geriye ağır hasarlı bir taş ve ahşap yığınlarından oluşan enkaz kaldı.

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