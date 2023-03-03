https://sputniknews.com.tr/20230303/yuksek-mimar-ozak-imar-planlarini-onaylama-yetkisi-belediyelerden-alinmalidir-1067869116.html

Yüksek Mimar Özak: ‘İmar planlarını onaylama yetkisi belediyelerden alınmalıdır’

Yüksek Mimar Özak: ‘İmar planlarını onaylama yetkisi belediyelerden alınmalıdır’

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Yüksek mimar Mehmet Zekeriya Özak gelecekte bu tarz... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T13:39+0300

2023-03-03T13:39+0300

2023-03-06T13:46+0300

seyir hali

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belediye

imar

deprem

deprem

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Yüksek Mimar Özak: ‘İmar planlarını onaylama yetkisi belediyelerden alınmalıdır’ Yüksek Mimar Özak: ‘İmar planlarını onaylama yetkisi belediyelerden alınmalıdır’

Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan yüksek mimar Mehmet Zekeriya Özak depremde yaşanan acıların en büyük nedenini siyasilerin oy kaybetme kaygılarından dolayı verdikleri kararlara bağladığını söyleyerek şu açıklamaları yaptı:‘Depremde yaşanan acıların en büyük nedeni siyasilerin oy kaybetme kaygısı ile verdikleri kararlardır. Yapılması gereken imar planı uygulama yetkisinin belediyelerden alınarak siyasetten arındırılmış bağımsız kent planlama ofislerine verilmesidir.’Mehmet Zekeriya Özak: ‘Yerel yönetimler sadece görüş verme yetkisine sahip olmalıdırlar’Yüksek mimar Mehmet Zekeriya Özak bölge planlama ofislerinin yetkilerinin artırılarak alanında uzman liyakatli kişiler ile şehir planlamalarının yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Zekeriya Özak cümlelerini şöyle sürdürdü:‘Bölge planlama ofisleri Şehircilik ve Afet Bakanlığı bünyesinde yer alarak daha üst düzeyde kararlar almalıdır. Şehir planlamalarında ise yerel yönetimler sadece görüş verme yetkisine sahip olmalıdırlar. Belediye meclislerine baktığımız zaman ise orada yer almanın herhangi bir ön koşulu bulunmamaktadır. Dolayısıyla meclislerimizde halk sağlığı ve çevre uzmanlarının, hukukçuların, mimar ve mühendislerin bulunmaları zorunlu hale getirilmelidir.’‘İmza yetkisi alabilmek için sınava tabi tutulmaları gereklidir’Mehmet Zekeriya Özak yeni mezun olmuş bir mühendis ile deneyimli mühendisin aynı yetkilere sahip olmaması gerektiğini belirterek, ‘Yeni mezun mühendisler en az iki yıl büro ve şantiyelerde stajyer ya da yardımcı eleman olarak çalışmalıdırlar. İmza yetkisi almaları için bir sınava tabi tutulmaları gereklidir.’ dedi.Mehmet Zekeriya Özak: ‘Türkiye’de müteahhit olmak çok kolay’Türkiye’de müteahhit olmanın çok kolay olduğunu söyleyen yüksek mimar Özak, ‘Müteahhit olmak isteyen kişilerin en az iki yıl yoğunlaştırılmış iş güvenliği, imar bilgisi, proje okuma ve anlama, şantiye organizasyonu ve malzeme bilgisi gibi konulardan eğitim almaları zaruri hale getirilmelidir.’ ifadelerini kullandı.

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2023

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, belediye, imar, deprem, deprem, аудио