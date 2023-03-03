https://sputniknews.com.tr/20230303/ysk-illerin-milletvekili-sayilarini-belirledi-1067749244.html

YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi

YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosuna göre, Kocaeli ve Sakarya'nın milletvekili sayısı birer... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T10:04+0300

2023-03-03T10:04+0300

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politika

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

milletvekili

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Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5'inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı.Buna göre Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 milletvekili çıkaracak.Tabloya göre, Kocaeli ve Sakarya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı birer arttı, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer azaldı. Kocaeli'nin vekil sayısı 13'ten 14'e, Sakarya'nın 7'den 8'e çıktı. Tunceli ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü.Depremden etkilenen illerin vekil sayısı değişmediDiğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230303/depremzedeler-nasil-oy-kullanacak-1067748875.html

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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), milletvekili