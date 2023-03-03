https://sputniknews.com.tr/20230303/umit-ozdag-mansur-yavasi-sahaya-davet-etme-zamani-geldi-1067771706.html
Ümit Özdağ: Mansur Yavaş’ı sahaya davet etme zamanı geldi
Ümit Özdağ: Mansur Yavaş’ı sahaya davet etme zamanı geldi
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "Mansur Yavaş’ı sahaya davet etme zamanı geldi" dedi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T16:04+0300
2023-03-03T16:04+0300
2023-03-03T16:05+0300
politika
ümit özdağ
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanı
meral akşener
mansur yavaş
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İYİ Partisi lideri Akşener'in açıklamalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bir çağrı yaptı ve şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230303/iyi-parti-lideri-aksener-aciklama-yapiyor-1067763697.html
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ümit özdağ, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, meral akşener, mansur yavaş
ümit özdağ, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, meral akşener, mansur yavaş
Ümit Özdağ: Mansur Yavaş’ı sahaya davet etme zamanı geldi
16:04 03.03.2023 (güncellendi: 16:05 03.03.2023) Abone ol
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "Mansur Yavaş’ı sahaya davet etme zamanı geldi" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İYİ Partisi lideri Akşener'in açıklamalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bir çağrı yaptı ve şunları söyledi:
"Türk halkının iradesi ile siyasetçi pazarlıkları arasında mücadelede gerçekleşiyor. Artık halkın Mansur Yavaş’ı sahaya davet etme zamanı geldi. 5 Mart Pazar günü saat 15.00’te Türk halkını Ankara Büyükşehir Bel. önüne “Mansur Başkan Göreve” çağrısında bulunmaya davet ediyorum."