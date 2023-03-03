https://sputniknews.com.tr/20230303/umit-ozdag-mansur-yavasi-sahaya-davet-etme-zamani-geldi-1067771706.html

Ümit Özdağ: Mansur Yavaş’ı sahaya davet etme zamanı geldi

Ümit Özdağ: Mansur Yavaş’ı sahaya davet etme zamanı geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "Mansur Yavaş’ı sahaya davet etme zamanı geldi" dedi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T16:04+0300

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politika

ümit özdağ

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanı

meral akşener

mansur yavaş

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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İYİ Partisi lideri Akşener'in açıklamalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bir çağrı yaptı ve şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230303/iyi-parti-lideri-aksener-aciklama-yapiyor-1067763697.html

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2023

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ümit özdağ, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, meral akşener, mansur yavaş