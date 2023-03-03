https://sputniknews.com.tr/20230303/umit-ozdag-aksener-ve-inceyi-pazar-gunu-ankara-belediyesi-binasinin-onune-davet-ediyorum-1067778235.html

Ümit Özdağ: Akşener ve İnce'yi pazar günü Ankara Belediyesi binasının önüne davet ediyorum

Ümit Özdağ: Akşener ve İnce'yi pazar günü Ankara Belediyesi binasının önüne davet ediyorum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Meral Akşener ve Muharrem İnce'yi de pazar günü Ankara Büyükşehir Belediye Binası'nın önüne davet ediyorum" dedi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T18:42+0300

2023-03-03T18:42+0300

2023-03-03T18:42+0300

politika

ümit özdağ

meral akşener

muharrem ince

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İbrahim Haskoloğlu'nun 'https://twitch.tv/haskologlu' kanalına açıklamalarda bulunan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi pazar günü Ankara Büyükşehir Belediye Binası'nın önüne davet etti.Özdağ, "Meral Akşener ve Muharrem İnce'yi de pazar günü Ankara Büyükşehir Belediye Binası'nın önüne davet ediyorum" dedi.

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Sputnik Türkiye

ümit özdağ, meral akşener, muharrem ince