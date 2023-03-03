https://sputniknews.com.tr/20230303/umit-ozdag-aksener-ve-inceyi-pazar-gunu-ankara-belediyesi-binasinin-onune-davet-ediyorum-1067778235.html
Ümit Özdağ: Akşener ve İnce'yi pazar günü Ankara Belediyesi binasının önüne davet ediyorum
Ümit Özdağ: Akşener ve İnce'yi pazar günü Ankara Belediyesi binasının önüne davet ediyorum
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Meral Akşener ve Muharrem İnce'yi de pazar günü Ankara Büyükşehir Belediye Binası'nın önüne davet ediyorum" dedi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T18:42+0300
2023-03-03T18:42+0300
2023-03-03T18:42+0300
politika
ümit özdağ
meral akşener
muharrem ince
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İbrahim Haskoloğlu'nun 'https://twitch.tv/haskologlu' kanalına açıklamalarda bulunan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi pazar günü Ankara Büyükşehir Belediye Binası'nın önüne davet etti.Özdağ, "Meral Akşener ve Muharrem İnce'yi de pazar günü Ankara Büyükşehir Belediye Binası'nın önüne davet ediyorum" dedi.
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ümit özdağ, meral akşener, muharrem ince
ümit özdağ, meral akşener, muharrem ince
Ümit Özdağ: Akşener ve İnce'yi pazar günü Ankara Belediyesi binasının önüne davet ediyorum
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Meral Akşener ve Muharrem İnce'yi de pazar günü Ankara Büyükşehir Belediye Binası'nın önüne davet ediyorum" dedi.
İbrahim Haskoloğlu'nun 'https://twitch.tv/haskologlu' kanalına açıklamalarda bulunan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi pazar günü Ankara Büyükşehir Belediye Binası'nın önüne davet etti.
Özdağ, "Meral Akşener ve Muharrem İnce'yi de pazar günü Ankara Büyükşehir Belediye Binası'nın önüne davet ediyorum" dedi.