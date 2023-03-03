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Ümit Özdağ: Akşener ve İnce'yi pazar günü Ankara Belediyesi binasının önüne davet ediyorum
Ümit Özdağ: Akşener ve İnce'yi pazar günü Ankara Belediyesi binasının önüne davet ediyorum
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Meral Akşener ve Muharrem İnce'yi de pazar günü Ankara Büyükşehir Belediye Binası'nın önüne davet ediyorum" dedi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T18:42+0300
2023-03-03T18:42+0300
politika
ümit özdağ
meral akşener
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İbrahim Haskoloğlu'nun 'https://twitch.tv/haskologlu' kanalına açıklamalarda bulunan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi pazar günü Ankara Büyükşehir Belediye Binası'nın önüne davet etti.Özdağ, "Meral Akşener ve Muharrem İnce'yi de pazar günü Ankara Büyükşehir Belediye Binası'nın önüne davet ediyorum" dedi.
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ümit özdağ, meral akşener, muharrem ince
ümit özdağ, meral akşener, muharrem ince

Ümit Özdağ: Akşener ve İnce'yi pazar günü Ankara Belediyesi binasının önüne davet ediyorum

18:42 03.03.2023
© AAÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Meral Akşener ve Muharrem İnce'yi de pazar günü Ankara Büyükşehir Belediye Binası'nın önüne davet ediyorum" dedi.
İbrahim Haskoloğlu'nun 'https://twitch.tv/haskologlu' kanalına açıklamalarda bulunan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi pazar günü Ankara Büyükşehir Belediye Binası'nın önüne davet etti.
Özdağ, "Meral Akşener ve Muharrem İnce'yi de pazar günü Ankara Büyükşehir Belediye Binası'nın önüne davet ediyorum" dedi.
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