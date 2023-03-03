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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230303/ukraynadan-sabotajcilarin-rusyaya-sizmasinin-ardindan-putin-guvenlik-konseyini-topladi-1067774134.html
Ukrayna'dan sabotajcıların Rusya’ya sızmasının ardından Putin, Güvenlik Konseyi’ni topladı
Ukrayna'dan sabotajcıların Rusya’ya sızmasının ardından Putin, Güvenlik Konseyi’ni topladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir araya geldi. Konsey'in toplantısı sırasında kolluk kuvvetlerinin yetki alanında... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T16:40+0300
2023-03-03T16:40+0300
ukrayna krizi
sabotaj
ukrayna
rusya
bryansk
vladimir putin
rusya güvenlik konseyi
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle olağan bir toplantı için bir araya geldi. Putin, toplantının televizyonlarda yayınlanan kısmında “Toplantının gündeminde sadece bir, fakat çok önemli olan bir konu olacak: kolluk kuvvetlerinin yetki alanı içerisinden yer alan tesislerin terör olaylarına karşı korunması için alınacak önlemleri konuşacağız” dedi.Geri kalanı kapalı kapılar ardında sürdürülen toplantı sırasında İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev’in bir sunum yapacağı kaydedildi.Putin’in Güvenlik Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantı, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde Ukrayna’dan dün bir grup sabotajcının sızmasını izliyor.Sabotajcıların saldırısı sırasında iki sivil hayatını kaybetmişti. Putin bu saldırılar üstüne yaptığı açıklamada, yaşananları terör eylemi olarak niteledi.
https://sputniknews.com.tr/20230303/rusya-bryansk-bolgesine-saldiran-ukraynali-sabotajcilar-nato-silahlari-kullandi-1067767881.html
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sabotaj, ukrayna, rusya, bryansk, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi
sabotaj, ukrayna, rusya, bryansk, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi

Ukrayna'dan sabotajcıların Rusya’ya sızmasının ardından Putin, Güvenlik Konseyi’ni topladı

16:40 03.03.2023
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir araya geldi. Konsey'in toplantısı sırasında kolluk kuvvetlerinin yetki alanında bulunan tesislerin terör eylemlerine karşı korunması konusu ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle olağan bir toplantı için bir araya geldi. Putin, toplantının televizyonlarda yayınlanan kısmında “Toplantının gündeminde sadece bir, fakat çok önemli olan bir konu olacak: kolluk kuvvetlerinin yetki alanı içerisinden yer alan tesislerin terör olaylarına karşı korunması için alınacak önlemleri konuşacağız” dedi.
Geri kalanı kapalı kapılar ardında sürdürülen toplantı sırasında İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev’in bir sunum yapacağı kaydedildi.
Putin’in Güvenlik Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantı, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde Ukrayna’dan dün bir grup sabotajcının sızmasını izliyor.
Sabotajcıların saldırısı sırasında iki sivil hayatını kaybetmişti. Putin bu saldırılar üstüne yaptığı açıklamada, yaşananları terör eylemi olarak niteledi.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
Ukrayna krizi
Rusya: Bryansk Bölgesi'ne saldıran Ukraynalı sabotajcılar NATO silahları kullandı
14:46
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