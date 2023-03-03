https://sputniknews.com.tr/20230303/ukraynadan-sabotajcilarin-rusyaya-sizmasinin-ardindan-putin-guvenlik-konseyini-topladi-1067774134.html

Ukrayna'dan sabotajcıların Rusya’ya sızmasının ardından Putin, Güvenlik Konseyi’ni topladı

Ukrayna'dan sabotajcıların Rusya’ya sızmasının ardından Putin, Güvenlik Konseyi’ni topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir araya geldi. Konsey'in toplantısı sırasında kolluk kuvvetlerinin yetki alanında... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T16:40+0300

2023-03-03T16:40+0300

2023-03-03T16:40+0300

ukrayna krizi

sabotaj

ukrayna

rusya

bryansk

vladimir putin

rusya güvenlik konseyi

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle olağan bir toplantı için bir araya geldi. Putin, toplantının televizyonlarda yayınlanan kısmında “Toplantının gündeminde sadece bir, fakat çok önemli olan bir konu olacak: kolluk kuvvetlerinin yetki alanı içerisinden yer alan tesislerin terör olaylarına karşı korunması için alınacak önlemleri konuşacağız” dedi.Geri kalanı kapalı kapılar ardında sürdürülen toplantı sırasında İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev’in bir sunum yapacağı kaydedildi.Putin’in Güvenlik Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantı, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde Ukrayna’dan dün bir grup sabotajcının sızmasını izliyor.Sabotajcıların saldırısı sırasında iki sivil hayatını kaybetmişti. Putin bu saldırılar üstüne yaptığı açıklamada, yaşananları terör eylemi olarak niteledi.

https://sputniknews.com.tr/20230303/rusya-bryansk-bolgesine-saldiran-ukraynali-sabotajcilar-nato-silahlari-kullandi-1067767881.html

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