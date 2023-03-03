https://sputniknews.com.tr/20230303/ukraynadan-sabotajcilarin-rusyaya-sizmasinin-ardindan-putin-guvenlik-konseyini-topladi-1067774134.html
Ukrayna'dan sabotajcıların Rusya’ya sızmasının ardından Putin, Güvenlik Konseyi’ni topladı
Ukrayna'dan sabotajcıların Rusya’ya sızmasının ardından Putin, Güvenlik Konseyi’ni topladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir araya geldi. Konsey'in toplantısı sırasında kolluk kuvvetlerinin yetki alanında... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T16:40+0300
2023-03-03T16:40+0300
2023-03-03T16:40+0300
ukrayna krizi
sabotaj
ukrayna
rusya
bryansk
vladimir putin
rusya güvenlik konseyi
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle olağan bir toplantı için bir araya geldi. Putin, toplantının televizyonlarda yayınlanan kısmında “Toplantının gündeminde sadece bir, fakat çok önemli olan bir konu olacak: kolluk kuvvetlerinin yetki alanı içerisinden yer alan tesislerin terör olaylarına karşı korunması için alınacak önlemleri konuşacağız” dedi.Geri kalanı kapalı kapılar ardında sürdürülen toplantı sırasında İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev’in bir sunum yapacağı kaydedildi.Putin’in Güvenlik Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantı, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde Ukrayna’dan dün bir grup sabotajcının sızmasını izliyor.Sabotajcıların saldırısı sırasında iki sivil hayatını kaybetmişti. Putin bu saldırılar üstüne yaptığı açıklamada, yaşananları terör eylemi olarak niteledi.
https://sputniknews.com.tr/20230303/rusya-bryansk-bolgesine-saldiran-ukraynali-sabotajcilar-nato-silahlari-kullandi-1067767881.html
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sabotaj, ukrayna, rusya, bryansk, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi
sabotaj, ukrayna, rusya, bryansk, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi
Ukrayna'dan sabotajcıların Rusya’ya sızmasının ardından Putin, Güvenlik Konseyi’ni topladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir araya geldi. Konsey'in toplantısı sırasında kolluk kuvvetlerinin yetki alanında bulunan tesislerin terör eylemlerine karşı korunması konusu ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle olağan bir toplantı için bir araya geldi. Putin, toplantının televizyonlarda yayınlanan kısmında “Toplantının gündeminde sadece bir, fakat çok önemli olan bir konu olacak: kolluk kuvvetlerinin yetki alanı içerisinden yer alan tesislerin terör olaylarına karşı korunması için alınacak önlemleri konuşacağız” dedi.
Geri kalanı kapalı kapılar ardında sürdürülen toplantı sırasında İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev’in bir sunum yapacağı kaydedildi.
Putin’in Güvenlik Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantı, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde Ukrayna’dan dün bir grup sabotajcının sızmasını izliyor.
Sabotajcıların saldırısı sırasında iki sivil hayatını kaybetmişti. Putin bu saldırılar üstüne yaptığı açıklamada, yaşananları terör eylemi olarak niteledi.