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Türkiye Noterler Birliği: Noterler her önüne geleni onaylayanlar değildir
Türkiye Noterler Birliği: Noterler her önüne geleni onaylayanlar değildir
Türkiye Noterler Birliği, "Önüne her gelen işlemi onaylayan değil, kamu düzeni ve mevzuata uygunluk denetimi yapmak suretiyle işlemlere hukuki güvence sağlama... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T21:02+0300
2023-03-03T21:02+0300
politika
türkiye noterler birliği (tnb)
noter
meral akşener
altılı masa
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa açıklamasında kullandığı "noter" ifadeleri noterlerin tepkisine neden oldu. Türkiye Noterler Birliği açıklama yaparak "Noterlik tasdik mercii değildir, noterler her önüne geleni onaylayanlar değildir" dedi.Türkiye Noterler Birliğinden yapılan açıklamada "Sadece tasdik mercisine indirgenerek kamuoyuna lanse edilen noterler hakkında yapılan açıklamalar, noterlerin faaliyetlerini yürütürken önüne her gelen işlemi onaylayan değil, kamu düzeni ve mevzuata uygunluk denetimi yapmak suretiyle işlemlere hukuki güvence sağlama görevi ile de örtüşmemektedir" ifadelerine yer verildi.Noterler hakkında 'tasdik mercisi' ifadelerine yer verilerek devletin resmi mührünü teslim ettiği hukukçu kimliğini haiz noterler ve noterlik kurumu hakkında olumsuz algı oluşturabilecek açıklamalar yapıldığı vurgulanan açıklamada ayrıca, 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun ilk maddesine göre noterliğin bir kamu hizmeti olduğu aktarıldı.Açıklamada noterlerin, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirdiğine ve kanunlarla verilen başka görevleri yaptığına işaret edilerek şunlar kaydedildi:"Öte yandan, sadece tasdik merciine indirgenerek kamuoyuna lanse edilen noterler hakkında yapılan açıklamalar, noterlerin faaliyetlerini yürütürken önüne her gelen işlemi onaylayan değil, kamu düzeni ve mevzuata uygunluk denetimi yapmak suretiyle işlemlere hukuki güvence sağlama görevi ile de örtüşmemektedir. Noterlik mesleği ve Türkiye Noterler Birliği, daima siyaset dışı kalan bir kurum olup, bundan sonra da bu doğrultuda faaliyetlerini yürütecektir. Noterlerin ve noterlik mesleğinin itibarını zedeleyen, basına yansıyan söz konusu haberlerden kurumsal olarak duyduğumuz rahatsızlığı kamuoyuna saygıyla duyururuz."Akşener 'Noter masası' demiştiİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Altılı Masayla iligili yaptığı açıklamada 'noterlikle' iligli şu ifadeleri kullanmıştı:"Milletimizin ortak iyiliği için iyi niyetle oturduğumuz bu masa artık potansiyel adayların tartışabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tüm alternatiflerin kara listeye alınarak tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür."Biz ne olursa olsun imzamızın ve milletimize verdiğimiz her sözün arkasındayız. Ancak ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız."
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türkiye noterler birliği (tnb), noter, meral akşener, altılı masa
türkiye noterler birliği (tnb), noter, meral akşener, altılı masa

Türkiye Noterler Birliği: Noterler her önüne geleni onaylayanlar değildir

21:02 03.03.2023
© AA / Noter, imza
Noter, imza - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA /
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Türkiye Noterler Birliği, "Önüne her gelen işlemi onaylayan değil, kamu düzeni ve mevzuata uygunluk denetimi yapmak suretiyle işlemlere hukuki güvence sağlama görevi ile de örtüşmemektedir" açıklamasında bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa açıklamasında kullandığı "noter" ifadeleri noterlerin tepkisine neden oldu. Türkiye Noterler Birliği açıklama yaparak "Noterlik tasdik mercii değildir, noterler her önüne geleni onaylayanlar değildir" dedi.
Türkiye Noterler Birliğinden yapılan açıklamada "Sadece tasdik mercisine indirgenerek kamuoyuna lanse edilen noterler hakkında yapılan açıklamalar, noterlerin faaliyetlerini yürütürken önüne her gelen işlemi onaylayan değil, kamu düzeni ve mevzuata uygunluk denetimi yapmak suretiyle işlemlere hukuki güvence sağlama görevi ile de örtüşmemektedir" ifadelerine yer verildi.
Noterler hakkında 'tasdik mercisi' ifadelerine yer verilerek devletin resmi mührünü teslim ettiği hukukçu kimliğini haiz noterler ve noterlik kurumu hakkında olumsuz algı oluşturabilecek açıklamalar yapıldığı vurgulanan açıklamada ayrıca, 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun ilk maddesine göre noterliğin bir kamu hizmeti olduğu aktarıldı.
Açıklamada noterlerin, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirdiğine ve kanunlarla verilen başka görevleri yaptığına işaret edilerek şunlar kaydedildi:
"Öte yandan, sadece tasdik merciine indirgenerek kamuoyuna lanse edilen noterler hakkında yapılan açıklamalar, noterlerin faaliyetlerini yürütürken önüne her gelen işlemi onaylayan değil, kamu düzeni ve mevzuata uygunluk denetimi yapmak suretiyle işlemlere hukuki güvence sağlama görevi ile de örtüşmemektedir. Noterlik mesleği ve Türkiye Noterler Birliği, daima siyaset dışı kalan bir kurum olup, bundan sonra da bu doğrultuda faaliyetlerini yürütecektir. Noterlerin ve noterlik mesleğinin itibarını zedeleyen, basına yansıyan söz konusu haberlerden kurumsal olarak duyduğumuz rahatsızlığı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Akşener 'Noter masası' demişti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Altılı Masayla iligili yaptığı açıklamada 'noterlikle' iligli şu ifadeleri kullanmıştı:
"Milletimizin ortak iyiliği için iyi niyetle oturduğumuz bu masa artık potansiyel adayların tartışabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tüm alternatiflerin kara listeye alınarak tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür.
"Biz ne olursa olsun imzamızın ve milletimize verdiğimiz her sözün arkasındayız. Ancak ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız."
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