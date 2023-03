Türkiye 123 yılda 6 ve üzeri büyüklüğünde olan 231 depremle sarsıldı

© AA

Van'ın Tabanlı köyü merkezli 23 Ekim 2011'de 7,2 büyüklüğündeki deprem 25 saniye sürdü ve 601 kişi öldü. Son yıllarda meydana gelen sarsıntılardan 24 Ocak 2020'deki Elazığ depreminde 44 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. 30 Ekim 2020'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirdi, 1034 kişi yaralandı. 6.5 ve üzeri büyüklüğündeki diğer depremler: 9 Ağustos 1912'de 7.3 büyüklüğünde Mürefte, 7 Mayıs 1930'da 7.6 büyüklüğünde Hakkari, 27 Aralık 1939'da 7.9 büyüklüğünde Erzincan, 1942'de 7 büyüklüğünde Erbaa-Niksar, 26 Kasım 1943'te 7.2 büyüklüğünde Kastamonu Ladik, 1944'te 7.3 büyüklüğünde Bolu Gerede, 1949'da 6.7 büyüklüğünde Bingöl Karlıova, 1951'de 6.9 büyüklüğünde Çankırı Kurşunlu,1957'de 7.1 büyüklüğünde Bolu Abant, 19 Ağustos 1966'da 6,9 büyüklüğünde Muş Varto, 1967'de 6.8 büyüklüğünde Mudurnu, 1970'te 7.2 büyüklüğünde Gediz, 24 Kasım 1976'da 7,5 büyüklüğünde Van Çaldıran, 13 Mart 1992'de 6.6 büyüklüğünde Erzincan, 17 Ağustos 1999'da 7.4 büyüklüğünde Gölcük, 12 Kasım 1999'da 7.2 büyüklüğünde Düzce ve 23 Ekim 2011'de 7.2 büyüklüğünde Van depremleri oldu. 1 Mayıs 2003'te 6.4 büyüklüğünde Bingöl, 24 Ocak 2020'de 6,8 büyüklüğünde Elazığ ve 30 Ekim 2020'de 6.6 büyüklüğünde İzmir depremleri de 6 ve üzeri büyüklüklerdeki depremler olarak kaydedildi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Türkiye'de her an deprem üretebilecek aktif diri fay hatları bulunduğunu belirterek "Ülkemizde şu anda her an 5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek özellikte 485 aktif diri fay var. Bunların çalışmalarını Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğümüz yapıyor. Bu yılın içerisinde Türkiye Diri Fay Haritası'nın güncelleneceğini biliyorum. Yeni birtakım çalışmalarla elde edilen verilerle diri fay sayısı belki 500'ü aşabilir" dedi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yer kabuğunun etkilendiğini vurgulayan Tatar belli bir döneme kadar 5 ve üzeri büyüklüğündeki sarsıntıların yaşanabileceğini bildirdi.