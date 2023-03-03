https://sputniknews.com.tr/20230303/suudi-arabistanda-dev-uyusturucu-operasyonu-yaklasik-5-milyon-uyusturucu-hap-ele-gecirildi-1067750641.html

Suudi Arabistan'da dev uyuşturucu operasyonu: Yaklaşık 5 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Suudi Arabistan'da dev uyuşturucu operasyonu: Yaklaşık 5 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Suudi Arabistan'da yaklaşık 5 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T10:38+0300

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2023-03-03T10:42+0300

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suudi arabistan

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

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Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü, gençleri hedef alan uyuşturucu şebekelerine karşı operasyonlarını sürdürüyor.Ekipler, bu kapsamda, başkent Riyad bölgesinde kablo sevkiyatına gizlenmiş 4 milyon 962 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyon sırasında yabancı uyruklu bir kişi de gözaltına alındı.Suudi Arabistan'da geçen yıl 17 Ekim-30 Kasım tarihlerinde Riyad'da düzenlenen 3 operasyonda toplam 6 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

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suudi arabistan, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu