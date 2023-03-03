Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230303/sirp-savunma-sirketinden-ukraynaya-fuze-tedariki-iddialarina-yalanlama-1067784515.html
Sırp savunma şirketinden Ukrayna'ya füze tedariki iddialarına yalanlama
Sırp savunma şirketinden Ukrayna'ya füze tedariki iddialarına yalanlama
Sırp savunma şirketi Krushik, Ukrayna'ya Grad füzeleri tedarik ettiğine dair basında çıkan haberleri yalanlayarak, Ukrayna pazarına silah satışı yapmadığını... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T22:25+0300
2023-03-03T22:25+0300
dünya
sırbistan
rusya
grad
grad füzesi
silah satışı
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/17/1059044036_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_437281df1795fba1cd2f1de54750030d.jpg
Krushik’ten yapılan açıklamada, şirketin Ukrayna'ya füze tedarik ettiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadı belirtildi.Açıklamada, “Krushik şirketinin Ukrayna'ya 122 mm'lik Grad füzeleri tedarik ettiğine dair gerçekle ilişkisi olmayan idialarla bağlantılı olarak şirket yönetimi, bu pazara satış yapılmadığını ve belirtilen miktarlar ve kodlamalarla ilgili hiç sözleşme yapılmadığını bildirir” denildi.Daha önce, Rus internet haber sitesi Mash, söz konusu mühimmatın Türkiye'ye, ardından Slovakya'ya ve oradan da Ukrayna'ya gönderildiğini, sevkiyatın Türk şirketi Arca Savunma Sanayi Ticaret tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürerek, Slovakya'nın Bratislava kentindeki bir depoda çekildiğini iddia ettiği 3 bin 500 adet 122 mm’lik M-21 füzenin görüntüleri yayınlamıştı.Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırbistan'dan, Belgrad'ın Ukrayna'ya mühimmat tedarikinde olası katılımı konusunda resmi açıklama talep etmişti.
sırbistan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/17/1059044036_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_577e6a9c3ef187dc48816172afb7c2a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sırbistan, rusya, grad, grad füzesi, silah satışı, açıklama
sırbistan, rusya, grad, grad füzesi, silah satışı, açıklama

Sırp savunma şirketinden Ukrayna'ya füze tedariki iddialarına yalanlama

22:25 03.03.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVBM-21 Grad
BM-21 Grad - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
Abone olTelegram
Sırp savunma şirketi Krushik, Ukrayna'ya Grad füzeleri tedarik ettiğine dair basında çıkan haberleri yalanlayarak, Ukrayna pazarına silah satışı yapmadığını duyurdu.
Krushik’ten yapılan açıklamada, şirketin Ukrayna'ya füze tedarik ettiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadı belirtildi.
Açıklamada, “Krushik şirketinin Ukrayna'ya 122 mm'lik Grad füzeleri tedarik ettiğine dair gerçekle ilişkisi olmayan idialarla bağlantılı olarak şirket yönetimi, bu pazara satış yapılmadığını ve belirtilen miktarlar ve kodlamalarla ilgili hiç sözleşme yapılmadığını bildirir” denildi.
Daha önce, Rus internet haber sitesi Mash, söz konusu mühimmatın Türkiye'ye, ardından Slovakya'ya ve oradan da Ukrayna'ya gönderildiğini, sevkiyatın Türk şirketi Arca Savunma Sanayi Ticaret tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürerek, Slovakya'nın Bratislava kentindeki bir depoda çekildiğini iddia ettiği 3 bin 500 adet 122 mm’lik M-21 füzenin görüntüleri yayınlamıştı.
Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırbistan'dan, Belgrad'ın Ukrayna'ya mühimmat tedarikinde olası katılımı konusunda resmi açıklama talep etmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала