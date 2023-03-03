https://sputniknews.com.tr/20230303/sirp-savunma-sirketinden-ukraynaya-fuze-tedariki-iddialarina-yalanlama-1067784515.html

Sırp savunma şirketinden Ukrayna'ya füze tedariki iddialarına yalanlama

Sırp savunma şirketinden Ukrayna'ya füze tedariki iddialarına yalanlama

Sırp savunma şirketi Krushik, Ukrayna'ya Grad füzeleri tedarik ettiğine dair basında çıkan haberleri yalanlayarak, Ukrayna pazarına silah satışı yapmadığını... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T22:25+0300

2023-03-03T22:25+0300

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grad

grad füzesi

silah satışı

açıklama

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Krushik’ten yapılan açıklamada, şirketin Ukrayna'ya füze tedarik ettiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadı belirtildi.Açıklamada, “Krushik şirketinin Ukrayna'ya 122 mm'lik Grad füzeleri tedarik ettiğine dair gerçekle ilişkisi olmayan idialarla bağlantılı olarak şirket yönetimi, bu pazara satış yapılmadığını ve belirtilen miktarlar ve kodlamalarla ilgili hiç sözleşme yapılmadığını bildirir” denildi.Daha önce, Rus internet haber sitesi Mash, söz konusu mühimmatın Türkiye'ye, ardından Slovakya'ya ve oradan da Ukrayna'ya gönderildiğini, sevkiyatın Türk şirketi Arca Savunma Sanayi Ticaret tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürerek, Slovakya'nın Bratislava kentindeki bir depoda çekildiğini iddia ettiği 3 bin 500 adet 122 mm’lik M-21 füzenin görüntüleri yayınlamıştı.Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırbistan'dan, Belgrad'ın Ukrayna'ya mühimmat tedarikinde olası katılımı konusunda resmi açıklama talep etmişti.

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sırbistan, rusya, grad, grad füzesi, silah satışı, açıklama