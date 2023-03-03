https://sputniknews.com.tr/20230303/sirbistan-savunma-bakanligi-ukraynaya-muhimmat-verildigi-iddiasini-reddetti-1067784002.html

Sırbistan Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya mühimmat verildiği iddiasını reddetti

Sırbistan Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya mühimmat verildiği iddiasını reddetti

Sırbistan Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki nihai alıcıya mühimmat sağlandığı yönündeki haberleri yalanladı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T22:20+0300

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2023-03-03T22:20+0300

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sırbistan savunma bakanlığı

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Sırbistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna’da savaş başladığı günden bu yana, tek bir füzemiz, mayınımız veya mermimiz bir anlaşma kapsamına girmedi veya çatışma taraflarından biri olan nihai kullanıcıya tedarik edilmedi. Böylelikle, Sırbistan’daki işletmeler Ukrayna’ya silah ve askeri teçhizat tedarik etmedi” ifadesine yer verildi.Sırbistan’ın Valevo şehrinde, devlete ait bir mühimmat üreticisi bulunuyor. Medya, Kanada’dan bir şirketin Sırbistan’da üretilen füzeleri satın alarak Türkiye ve Slovakya üzerinden Ukrayna’ya gönderdiğini öne sürmüştü.Sırp savunma işletmesi Kruşik, Ukrayna’ya mühimmat gönderdiği yönündeki iddiaları reddetmişti.

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