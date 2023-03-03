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https://sputniknews.com.tr/20230303/sirbistan-savunma-bakanligi-ukraynaya-muhimmat-verildigi-iddiasini-reddetti-1067784002.html
Sırbistan Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya mühimmat verildiği iddiasını reddetti
Sırbistan Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya mühimmat verildiği iddiasını reddetti
Sırbistan Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki nihai alıcıya mühimmat sağlandığı yönündeki haberleri yalanladı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T22:20+0300
2023-03-03T22:20+0300
dünya
sırbistan
rusya
rusya savunma bakanlığı
sırbistan savunma bakanlığı
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Sırbistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna’da savaş başladığı günden bu yana, tek bir füzemiz, mayınımız veya mermimiz bir anlaşma kapsamına girmedi veya çatışma taraflarından biri olan nihai kullanıcıya tedarik edilmedi. Böylelikle, Sırbistan’daki işletmeler Ukrayna’ya silah ve askeri teçhizat tedarik etmedi” ifadesine yer verildi.Sırbistan’ın Valevo şehrinde, devlete ait bir mühimmat üreticisi bulunuyor. Medya, Kanada’dan bir şirketin Sırbistan’da üretilen füzeleri satın alarak Türkiye ve Slovakya üzerinden Ukrayna’ya gönderdiğini öne sürmüştü.Sırp savunma işletmesi Kruşik, Ukrayna’ya mühimmat gönderdiği yönündeki iddiaları reddetmişti.
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sırbistan, rusya, rusya savunma bakanlığı, sırbistan savunma bakanlığı
sırbistan, rusya, rusya savunma bakanlığı, sırbistan savunma bakanlığı

Sırbistan Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya mühimmat verildiği iddiasını reddetti

22:20 03.03.2023
© Flickr / Leo KoolhovenSırbistan bayrağı
Sırbistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© Flickr / Leo Koolhoven
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Sırbistan Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki nihai alıcıya mühimmat sağlandığı yönündeki haberleri yalanladı.
Sırbistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna’da savaş başladığı günden bu yana, tek bir füzemiz, mayınımız veya mermimiz bir anlaşma kapsamına girmedi veya çatışma taraflarından biri olan nihai kullanıcıya tedarik edilmedi. Böylelikle, Sırbistan’daki işletmeler Ukrayna’ya silah ve askeri teçhizat tedarik etmedi” ifadesine yer verildi.
Sırbistan’ın Valevo şehrinde, devlete ait bir mühimmat üreticisi bulunuyor. Medya, Kanada’dan bir şirketin Sırbistan’da üretilen füzeleri satın alarak Türkiye ve Slovakya üzerinden Ukrayna’ya gönderdiğini öne sürmüştü.
Sırp savunma işletmesi Kruşik, Ukrayna’ya mühimmat gönderdiği yönündeki iddiaları reddetmişti.
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