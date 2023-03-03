https://sputniknews.com.tr/20230303/sirbistan-disisleri-bakani-dancic-ne-ukrayna-ne-de-rusyaya-silah-saglamadik-1067783454.html

Sırbistan Dışişleri Bakanı Dancic: Ne Ukrayna ne de Rusya’ya silah sağlamadık

Sırbistan Dışişleri Bakanı Dancic: Ne Ukrayna ne de Rusya’ya silah sağlamadık

Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic, ülke yönetiminin ve savunma sanayisinin, çatışmanın başından beri Ukrayna ve Rusya’ya silah ve askeri teçhizat tedarik... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

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ivica dacic

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rusya

silah

silah satışı

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Sırbistan’ın yurtdışındaki askeri ataşelerine konuşan Dacic, “Sırbistan, Ukrayna’daki çatışmanın başından bu yana, Ukrayna ve Rusya’ya veya uluslararası bakış açısından tartışmalı gördüğü başka bir ülkeye silah ve askeri teçhizat ihracatını yapmadı ve bunun için ihracat izni vermedi” diye konuştu.Halihazırda Belgrad’ın diplomatik faaliyetini Kosova bağlamında Sırbistan’ın toprak bütünlüğünü korumaya yönlendirdiğini kaydeden Dacic, “Dış politikamızın temel yönü budur” dedi.

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ivica dacic, sırbistan, rusya, silah, silah satışı