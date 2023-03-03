https://sputniknews.com.tr/20230303/rusyanin-abd-buyukelcisi-bryansk-bolgesindeki-teror-saldirisindan-abd-sorumlu-1067783764.html
Rusya’nın ABD Büyükelçisi: Bryansk bölgesindeki terör saldırısından ABD sorumlu
Rusya’nın ABD Büyükelçisi: Bryansk bölgesindeki terör saldırısından ABD sorumlu
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov, Rusya’nın Bryansk bölgesindeki terör saldırısından ABD'yi sorumlu tuttu. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T22:08+0300
2023-03-03T22:08+0300
2023-03-03T22:08+0300
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, gazetecilere demecinde, Bryansk bölgesindeki terör saldırısının faillerinin ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekten ilham aldığını bu nedenle saldırıdan Amerikalı yetkililerin sorumlu olduğunu söyledi.Antonov, “Amerikan silahlarının her yeni partisinde, Kiev suçluları kendilerini daha fazla dokunulmaz hissediyorlar. ABD'nin desteğinden ilham alarak, Bryansk bölgesindeki terör saldırısı gibi insanlık dışı eylemlere girişiyorlar. Sivilleri vuranların arkasında Washington duruyor, bu da bu vahşetten sorumlu olduğu anlamına geliyor. Kurbanların kanı artık ABD'nin elinde" dedi.ABD'nin Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğuna vurgu yapan Antonov, “ABD yardımı sadece Kiev rejiminin ıstırabını uzatıyor. Oluşturduğu tehdit, sınırlarımızdan gerekli mesafeye itilecek ve Ukrayna'ya aktarılan tüm yabancı silahlar savaş alanında öğütülecek ve imha edilecek” diye konuştu.
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antonov, anatoly antonov, rusya, abd, bryansk, saldırı
antonov, anatoly antonov, rusya, abd, bryansk, saldırı
Rusya’nın ABD Büyükelçisi: Bryansk bölgesindeki terör saldırısından ABD sorumlu
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Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov, Rusya’nın Bryansk bölgesindeki terör saldırısından ABD'yi sorumlu tuttu.
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, gazetecilere demecinde, Bryansk bölgesindeki terör saldırısının faillerinin ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekten ilham aldığını bu nedenle saldırıdan Amerikalı yetkililerin sorumlu olduğunu söyledi.
Antonov, “Amerikan silahlarının her yeni partisinde, Kiev suçluları kendilerini daha fazla dokunulmaz hissediyorlar. ABD'nin desteğinden ilham alarak, Bryansk bölgesindeki terör saldırısı gibi insanlık dışı eylemlere girişiyorlar. Sivilleri vuranların arkasında Washington duruyor, bu da bu vahşetten sorumlu olduğu anlamına geliyor. Kurbanların kanı artık ABD'nin elinde" dedi.
ABD'nin Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğuna vurgu yapan Antonov, “ABD yardımı sadece Kiev rejiminin ıstırabını uzatıyor. Oluşturduğu tehdit, sınırlarımızdan gerekli mesafeye itilecek ve Ukrayna'ya aktarılan tüm yabancı silahlar savaş alanında öğütülecek ve imha edilecek” diye konuştu.