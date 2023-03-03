https://sputniknews.com.tr/20230303/rusyanin-abd-buyukelcisi-bryansk-bolgesindeki-teror-saldirisindan-abd-sorumlu-1067783764.html

Rusya’nın ABD Büyükelçisi: Bryansk bölgesindeki terör saldırısından ABD sorumlu

Rusya’nın ABD Büyükelçisi: Bryansk bölgesindeki terör saldırısından ABD sorumlu

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov, Rusya’nın Bryansk bölgesindeki terör saldırısından ABD'yi sorumlu tuttu. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T22:08+0300

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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, gazetecilere demecinde, Bryansk bölgesindeki terör saldırısının faillerinin ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekten ilham aldığını bu nedenle saldırıdan Amerikalı yetkililerin sorumlu olduğunu söyledi.Antonov, “Amerikan silahlarının her yeni partisinde, Kiev suçluları kendilerini daha fazla dokunulmaz hissediyorlar. ABD'nin desteğinden ilham alarak, Bryansk bölgesindeki terör saldırısı gibi insanlık dışı eylemlere girişiyorlar. Sivilleri vuranların arkasında Washington duruyor, bu da bu vahşetten sorumlu olduğu anlamına geliyor. Kurbanların kanı artık ABD'nin elinde" dedi.ABD'nin Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğuna vurgu yapan Antonov, “ABD yardımı sadece Kiev rejiminin ıstırabını uzatıyor. Oluşturduğu tehdit, sınırlarımızdan gerekli mesafeye itilecek ve Ukrayna'ya aktarılan tüm yabancı silahlar savaş alanında öğütülecek ve imha edilecek” diye konuştu.

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