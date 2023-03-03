https://sputniknews.com.tr/20230303/rusyada-hasim-ulkelerin-menkul-kiymetleriyle-islemlere-ozel-prosedur-uygulanacak-1067786465.html
Rusya’da, hasım ülkelerin menkul kıymetleriyle işlemlere özel prosedür uygulanacak
Rusya’da, hasım ülkelerin menkul kıymetleriyle işlemlere özel prosedür uygulanacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart 2022’den sonra hasım ülkelerin şirketlerinden satın alınan ve Rusya’daki mevduat kuruluşundaki hesaplara yatırılan... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T22:49+0300
2023-03-03T22:49+0300
2023-03-03T22:49+0300
dünya
rusya
rusya merkez bankası
yatırım
karar
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Karar uyarınca, Rusya Merkez Bankası ve yabancı yatırımları kontrol eden hükümet komisyonu, bu tür menkul kıymetlerle işlemler için Rusya ve dostça ülkelerin vatandaşlarına ve şirketlerine izin verebilecek.Hasım ülkelerden menkul kıymetlerle bundan böyle yapılacak işlemlere kısıtlamalar getiriliyor. Rusya Merkez Bankası, bu tür işlemlerin sayısına ve hacmine üst sınır getirebilir.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya merkez bankası, yatırım, karar
rusya, rusya merkez bankası, yatırım, karar
Rusya’da, hasım ülkelerin menkul kıymetleriyle işlemlere özel prosedür uygulanacak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart 2022’den sonra hasım ülkelerin şirketlerinden satın alınan ve Rusya’daki mevduat kuruluşundaki hesaplara yatırılan menkul kıymetlerle (hisse senetleri, tahviller vb) yapılan işlemler için özel bir prosedür başlatan kararı imzaladı.
Karar uyarınca, Rusya Merkez Bankası ve yabancı yatırımları kontrol eden hükümet komisyonu, bu tür menkul kıymetlerle işlemler için Rusya ve dostça ülkelerin vatandaşlarına ve şirketlerine izin verebilecek.
Hasım ülkelerden menkul kıymetlerle bundan böyle yapılacak işlemlere kısıtlamalar getiriliyor.
Rusya Merkez Bankası, bu tür işlemlerin sayısına ve hacmine üst sınır getirebilir.