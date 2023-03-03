Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230303/rusyada-hasim-ulkelerin-menkul-kiymetleriyle-islemlere-ozel-prosedur-uygulanacak-1067786465.html
Rusya’da, hasım ülkelerin menkul kıymetleriyle işlemlere özel prosedür uygulanacak
Rusya’da, hasım ülkelerin menkul kıymetleriyle işlemlere özel prosedür uygulanacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart 2022’den sonra hasım ülkelerin şirketlerinden satın alınan ve Rusya’daki mevduat kuruluşundaki hesaplara yatırılan... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T22:49+0300
2023-03-03T22:49+0300
dünya
rusya
rusya merkez bankası
yatırım
karar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/09/1054548294_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c808ae58a747c9266a5f116e566f6b9d.jpg
Karar uyarınca, Rusya Merkez Bankası ve yabancı yatırımları kontrol eden hükümet komisyonu, bu tür menkul kıymetlerle işlemler için Rusya ve dostça ülkelerin vatandaşlarına ve şirketlerine izin verebilecek.Hasım ülkelerden menkul kıymetlerle bundan böyle yapılacak işlemlere kısıtlamalar getiriliyor. Rusya Merkez Bankası, bu tür işlemlerin sayısına ve hacmine üst sınır getirebilir.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/09/1054548294_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9d9da56e79f95e8c34bc3d7025c23fcb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya merkez bankası, yatırım, karar
rusya, rusya merkez bankası, yatırım, karar

Rusya’da, hasım ülkelerin menkul kıymetleriyle işlemlere özel prosedür uygulanacak

22:49 03.03.2023
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinRusya Merkez Bankası
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart 2022’den sonra hasım ülkelerin şirketlerinden satın alınan ve Rusya’daki mevduat kuruluşundaki hesaplara yatırılan menkul kıymetlerle (hisse senetleri, tahviller vb) yapılan işlemler için özel bir prosedür başlatan kararı imzaladı.
Karar uyarınca, Rusya Merkez Bankası ve yabancı yatırımları kontrol eden hükümet komisyonu, bu tür menkul kıymetlerle işlemler için Rusya ve dostça ülkelerin vatandaşlarına ve şirketlerine izin verebilecek.
Hasım ülkelerden menkul kıymetlerle bundan böyle yapılacak işlemlere kısıtlamalar getiriliyor.
Rusya Merkez Bankası, bu tür işlemlerin sayısına ve hacmine üst sınır getirebilir.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала