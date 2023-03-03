https://sputniknews.com.tr/20230303/rusyada-hasim-ulkelerin-menkul-kiymetleriyle-islemlere-ozel-prosedur-uygulanacak-1067786465.html

Rusya’da, hasım ülkelerin menkul kıymetleriyle işlemlere özel prosedür uygulanacak

Rusya’da, hasım ülkelerin menkul kıymetleriyle işlemlere özel prosedür uygulanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart 2022’den sonra hasım ülkelerin şirketlerinden satın alınan ve Rusya’daki mevduat kuruluşundaki hesaplara yatırılan... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T22:49+0300

2023-03-03T22:49+0300

2023-03-03T22:49+0300

dünya

rusya

rusya merkez bankası

yatırım

karar

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Karar uyarınca, Rusya Merkez Bankası ve yabancı yatırımları kontrol eden hükümet komisyonu, bu tür menkul kıymetlerle işlemler için Rusya ve dostça ülkelerin vatandaşlarına ve şirketlerine izin verebilecek.Hasım ülkelerden menkul kıymetlerle bundan böyle yapılacak işlemlere kısıtlamalar getiriliyor. Rusya Merkez Bankası, bu tür işlemlerin sayısına ve hacmine üst sınır getirebilir.

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rusya, rusya merkez bankası, yatırım, karar