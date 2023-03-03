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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230303/rusya-depremde-etkilenen-anitlarin-onariminda-rus-restoratorlerin-deneyimine-basvurulabilir-1067773383.html
Rusya: Depremden etkilenen anıtların onarımında Rus restoratörlerin deneyimine başvurulabilir
Rusya: Depremden etkilenen anıtların onarımında Rus restoratörlerin deneyimine başvurulabilir
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası kültürel işbirliğinden sorumlu Özel Temsilcisi Mihail Şvıdkoy, Suriye ve Türkiye’de depremde hasar gören... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
türkiye
suriye
restorasyon
anıt
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Şvıdkoy, “Ne tür ihtiyaçlar olduğunu anlamak için Türk ve Suriyeli meslektaşlarımızla istişareler yapacağımızı düşünüyorum. Rus restoratörlerin bu konudaki deneyiminin büyük olduğu tamamen ortada ve buna başvurulacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Hasar gören kültürel varlıkların onarımıyla ilgili meselenin çok karmaşık olduğunu kaydeden Şvıdkoy, henüz sadece yerel uzmanlardan gelen bilgilere sahip olduklarını, bölgede Rus uzmanların bulunmadığını dile getirdi.
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deprem, türkiye, suriye, restorasyon, anıt
deprem, türkiye, suriye, restorasyon, anıt

Rusya: Depremden etkilenen anıtların onarımında Rus restoratörlerin deneyimine başvurulabilir

16:34 03.03.2023 (güncellendi: 16:35 03.03.2023)
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Deprem sonrası Halep: Yıkılan evler değil, bütün dünya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası kültürel işbirliğinden sorumlu Özel Temsilcisi Mihail Şvıdkoy, Suriye ve Türkiye’de depremde hasar gören kültürel miras varlıklarının restorasyonuyla ilgili bu ülkelerden meslektaşlarla istişareler gerçekleştireceklerini belirtti.
Şvıdkoy, “Ne tür ihtiyaçlar olduğunu anlamak için Türk ve Suriyeli meslektaşlarımızla istişareler yapacağımızı düşünüyorum. Rus restoratörlerin bu konudaki deneyiminin büyük olduğu tamamen ortada ve buna başvurulacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Hasar gören kültürel varlıkların onarımıyla ilgili meselenin çok karmaşık olduğunu kaydeden Şvıdkoy, henüz sadece yerel uzmanlardan gelen bilgilere sahip olduklarını, bölgede Rus uzmanların bulunmadığını dile getirdi.
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