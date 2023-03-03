https://sputniknews.com.tr/20230303/rusya-depremde-etkilenen-anitlarin-onariminda-rus-restoratorlerin-deneyimine-basvurulabilir-1067773383.html

Rusya: Depremden etkilenen anıtların onarımında Rus restoratörlerin deneyimine başvurulabilir

Rusya: Depremden etkilenen anıtların onarımında Rus restoratörlerin deneyimine başvurulabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası kültürel işbirliğinden sorumlu Özel Temsilcisi Mihail Şvıdkoy, Suriye ve Türkiye’de depremde hasar gören... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T16:34+0300

2023-03-03T16:34+0300

2023-03-03T16:35+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

türkiye

suriye

restorasyon

anıt

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Şvıdkoy, “Ne tür ihtiyaçlar olduğunu anlamak için Türk ve Suriyeli meslektaşlarımızla istişareler yapacağımızı düşünüyorum. Rus restoratörlerin bu konudaki deneyiminin büyük olduğu tamamen ortada ve buna başvurulacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Hasar gören kültürel varlıkların onarımıyla ilgili meselenin çok karmaşık olduğunu kaydeden Şvıdkoy, henüz sadece yerel uzmanlardan gelen bilgilere sahip olduklarını, bölgede Rus uzmanların bulunmadığını dile getirdi.

suriye

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deprem, türkiye, suriye, restorasyon, anıt