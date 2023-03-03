https://sputniknews.com.tr/20230303/rusya-depremde-etkilenen-anitlarin-onariminda-rus-restoratorlerin-deneyimine-basvurulabilir-1067773383.html
Rusya: Depremden etkilenen anıtların onarımında Rus restoratörlerin deneyimine başvurulabilir
Rusya: Depremden etkilenen anıtların onarımında Rus restoratörlerin deneyimine başvurulabilir
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası kültürel işbirliğinden sorumlu Özel Temsilcisi Mihail Şvıdkoy, Suriye ve Türkiye’de depremde hasar gören... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T16:34+0300
2023-03-03T16:34+0300
2023-03-03T16:35+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
türkiye
suriye
restorasyon
anıt
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Şvıdkoy, “Ne tür ihtiyaçlar olduğunu anlamak için Türk ve Suriyeli meslektaşlarımızla istişareler yapacağımızı düşünüyorum. Rus restoratörlerin bu konudaki deneyiminin büyük olduğu tamamen ortada ve buna başvurulacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Hasar gören kültürel varlıkların onarımıyla ilgili meselenin çok karmaşık olduğunu kaydeden Şvıdkoy, henüz sadece yerel uzmanlardan gelen bilgilere sahip olduklarını, bölgede Rus uzmanların bulunmadığını dile getirdi.
suriye
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deprem, türkiye, suriye, restorasyon, anıt
deprem, türkiye, suriye, restorasyon, anıt
Rusya: Depremden etkilenen anıtların onarımında Rus restoratörlerin deneyimine başvurulabilir
16:34 03.03.2023 (güncellendi: 16:35 03.03.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası kültürel işbirliğinden sorumlu Özel Temsilcisi Mihail Şvıdkoy, Suriye ve Türkiye’de depremde hasar gören kültürel miras varlıklarının restorasyonuyla ilgili bu ülkelerden meslektaşlarla istişareler gerçekleştireceklerini belirtti.
Şvıdkoy, “Ne tür ihtiyaçlar olduğunu anlamak için Türk ve Suriyeli meslektaşlarımızla istişareler yapacağımızı düşünüyorum. Rus restoratörlerin bu konudaki deneyiminin büyük olduğu tamamen ortada ve buna başvurulacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Hasar gören kültürel varlıkların onarımıyla ilgili meselenin çok karmaşık olduğunu kaydeden Şvıdkoy, henüz sadece yerel uzmanlardan gelen bilgilere sahip olduklarını, bölgede Rus uzmanların bulunmadığını dile getirdi.